Zatím není jasné, o kolik strojů by se mělo jednat. Podle serveru Business Insider by se však jejich pásy mohly poprvé dotknout ukrajinské půdy za „15 až 18 měsíců“, tedy v průběhu příštího roku. Do té doby už by Ukrajina měla mít ve své výzbroji i několik desítek starších západních tanků Leopard, Challenger a Abrams.