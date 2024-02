CIA už deset let pomáhá Ukrajině proti Putinovi, dohlíží na dvanáct základen

Ukrajinští vojáci v podzemním bunkru hluboko v lesích sledují ruské špionážní satelity a odposlouchávají rozhovory mezi ruskými veliteli. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby tuto základnu nefinancovala a částečně nevybavila CIA. Podle zjištění The New York Times (NYT) je takových zařízení dvanáct – všechna leží na přísně střežených lokacích u hranic s Ruskem.

Spolupráce mezi Washingtonem a Kyjevem v oblasti zpravodajství je klíčovou součástí ukrajinské obranyschopnosti. CIA a další americké organizace v posledních dvou letech poskytují Ukrajincům informace pro raketové údery, sledují pohyb ruských vojsk a pomáhají podporovat špionážní sítě.

Kooperace CIA a ukrajinské vojenské rozvědky (GUR) ale nevznikla za války – odstartovala už koncem února 2014 po útěku proruského prezidenta Viktora Janukovyče ze země. O součinnost se zasadil Valentyn Nalyvajčenko, tehdejší šéf ukrajinské bezpečnostní služby SBU. Vedení GUR se tehdy ujal jeho dlouholetý pobočník, generál Valerij Kondratjuk.

O dva roky později začala CIA cvičit speciální formaci ukrajinských sil známou jako „jednotka 2245“, která měla za úkol zmocňovat se za hranicemi ruských dronů a komunikačního vybavení, aby je technici CIA mohli analyzovat a prolomit moskevské šifrovací systémy. K této jednotce patřil také současný šéf ukrajinského vojenského zpravodajství Kyrylo Budanov.

Americká zpravodajská služba rovněž pomohla vyškolit novou generaci ukrajinských špionů, kteří pracovali v Rusku, východoevropských zemích, na Kubě a dalších místech se silnou ruskou přítomností. Za tímto účelem vznikla jednotka přezdívaná Páté ředitelství obsazená lidmi narozenými po pádu Sovětského svazu, kteří neměli spojení s Ruskem.

„Nechat se naverbovat Američanem je pro Rusa absolutní, vrcholná zrada. Ale nechat se naverbovat Ukrajincem je pro něho pouze přátelským rozhovorem u piva,“ popsal americkému deníku Kondratjuk.

Ačkoli obvykle to trvá roky, než CIA vybuduje dostatečnou důvěru v zahraniční agenturu, aby mohla začít provádět společné operace, v případě GUR to bylo podle NYT půl roku. CIA ale měla své červené linie – nechtěla Ukrajincům pomáhat při provádění útočných smrtících operací.

Tato skutečnost podle Kondratjuka často vedla k napětí a nakonec ho v roce 2016 stála místo, když dal bez souhlasu CIA jednotce 2245 povel k misi na okupovaném Krymu, která skončila fiaskem. Bílý dům pod vedením Baracka Obamy zuřil a dokonce zvažoval přerušení spolupráce.

Za Bidena červená linie padla

Podrobnosti o partnerství mezi ukrajinskými a americkými zpravodajskými službami byly po desetiletí přísně střeženým tajemstvím. „Nyní jsou tyto zpravodajské sítě důležitější než kdy jindy, protože Rusko je v ofenzivě a Ukrajina je více závislá na sabotážích a úderech raketami dlouhého doletu, které vyžadují špiony daleko za nepřátelskými liniemi,“ uvádí NYT.

Tito agenti jsou podle něho stále více ohroženi – pokud republikáni v americkém Kongresu ukončí financování vojenské pomoci Kyjevu, CIA se zřejmě bude muset uskromnit. Její ředitel William J. Burns ale v minulém týdnu navštívil Ukrajinu, aby ukrajinské představitele uklidnil. Byla to jeho v pořadí desátá návštěva od počátku ruské invaze.

Před válkou se Ukrajinci podle NYT Američanům osvědčili tím, že mimo jiné shromáždili data, která pomohla prokázat ruskou účast na sestřelení civilního letadla společnosti Malaysia Airlines v roce 2014 nad Donbasem. Ukrajinci také pomohli Američanům stíhat ruské agenty, kteří zasahovali do amerických prezidentských voleb v roce 2016.

Za prezidentství Donalda Trumpa se spolupráce CIA a GUR rozšířila o specializovanější výcvikové programy a výstavbu dalších tajných základen.

Od podzimu 2021 pak CIA a MI6 předávaly svým ukrajinským protějškům zprávy o tom, že Rusko připravuje rozsáhlou invazi s cílem sesadit vládu a dosadit do Kyjeva loutku, která bude plnit příkazy Kremlu. Zpravodajci uváděli jména ukrajinských představitelů, které Rusové plánovali zabít nebo zajmout, a také Ukrajinců, které chtěl Kreml dosadit k moci.

Prezident Volodymyr Zelenskyj a někteří jeho poradci se podle zdrojů „zdáli být nepřesvědčeni“, a to i poté, co je v lednu 2022 přijel do Kyjeva informovat Burns. „V té době padla stará omezení a USA pod vedením Joea Bidena povolily špionážním agenturám poskytovat zpravodajskou podporu pro smrtící operace proti ruským silám na ukrajinském území,“ řekl NYT jeden z nich.

Další, vysoce postavený ukrajinský úředník, deníku popsal, že přinejmenším v jednom případě CIA sdílela s Ukrajinou zpravodajské informace, které pomohly zmařit spiknutí proti Zelenskému.