Ukrajina má nový zákon o mobilizaci. Generál varuje před obří přesilou Rusů

Z návrhu zákona byla nakonec vypuštěna část týkající se demobilizace, tedy odchodu déle sloužících vojáků z armády. Zákon zavádí přísné postihy vůči těm, kteří se mobilizaci vyhýbají, uvedla stanice BBC.

Hlavním úkolem novinky je podle ní podchytit všechny muže podléhající branné povinnosti a aktualizovat jejich údaje, což má úřadům zjednodušit povolávání do armády. Občané mají za povinnost se sami obrátit na úřady, aby získali vojenské dokumenty, zástupci vojenských správ je už nebudou muset „lovit“ a „odchytávat“ na ulicích, jak se dosud někdy stávalo.

Muži ve věku od 18 do 60 let jsou povinni do 60 dnů aktualizovat své údaje, což mohou učinit i elektronickou cestou. Následně jsou povinni mít u sebe příslušné doklady a předložit je na požádání. Ukrajinci žijící bez těchto dokladů v zahraničí si nebudou moci zařídit nový pas či získat konzulární služby.

Zákon namísto povinné vojenské služby zavádí „základní vojenskou přípravu“, kterou lze absolvovat i v době vysokoškolského studia, anebo v armádních výcvikových střediscích. Příprava má začít od 1. září příštího roku.

Problémy se zákonem hrozí těm, kdo se mobilizaci vyhýbají. Předloha navrhovala, aby je vojenská správa mohla přes soud připravit o řidičské průkazy a také citelné zvýšení pokut. Lidé, kteří nesloužili v armádě či neprošli vojenskou přípravou, nebudou moci pracovat ve státních službách, v prokuratuře či u policie, dodala BBC.

První návrh zákona o mobilizaci musel být kvůli výhradám a protestům stažen, pak byla norma přepracována.

Bezprostředně po vpádu ruských vojsk do země 24. února 2022 narukovalo mnoho Ukrajinců do armády dobrovolně. Ale po dvou letech války se před vojenskými středisky už fronty netvoří a řada mužů se bojům spíše snaží vyhnout, napsala už dříve agentura Reuters.

Ani jedna strana konfliktu oficiálně své vojenské ztráty nezveřejňuje, odhady ovšem hovoří o vysokých ztrátách na obou stranách frontové linie.

„Nepřítel má nad námi sedmi- až desetinásobnou převahu, chybí nám lidé,“ řekl v parlamentu generál Jurij Sodol, velitel společných ukrajinských sil. Sodol se tohoto postu ujal letos v únoru.