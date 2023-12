Válka je v patové situaci, zastal se Kličko Zalužného. Prezidenta zkritizoval

„Řekl pravdu. Lidé ji ale někdy nechtějí slyšet,“ řekl Kličko švýcarskému deníku 20 Minuten s odkazem na listopadové prohlášení Zalužného, podle něhož se situace na bojišti dostala do slepé uličky a Ukrajina potřebuje nové vojenské schopnosti a technologie, aby průběh války zvrátila ve svůj prospěch.

„Konflikt přechází do poziční války se statickými a vyčerpávajícími boji, jako tomu bylo v první světové válce,“ uvedl Zalužnyj s tím, že Rusku to umožní obnovovat své síly a ohrozit postavení ukrajinské armády.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci uvedl, že nepokládá situaci za patovou a že vojáci, kteří se chystají vstoupit do politiky, by neměli současně vést válku. Magazín The Economist posléze napsal, že Zelenskyj vidí Zalužného, kterému stoupá popularita, jako soupeře.

Kličko 20 Minuten řekl, že ho klesající obliba Zelenského na úkor armády nepřekvapuje. „Lidé vidí, kdo je efektivní a kdo ne. Očekávání byla a jsou velká. Zelenskyj platí za chyby, které udělal,“ uvedl s tím, že Zelenskyj podle něho mimo jiné příliš dlouho popíral, že riziko ruské invaze je reálné.

„Nebo jak bylo možné, že se Rusové dokázali tak rychle dostat do Kyjeva?“ řekl Kličko s tím, že ale hodlá prezidenta podporovat až do konce války. „Na jejím konci každý politik zaplatí za své úspěchy a neúspěchy,“ míní.

O tom, že by mohl kandidovat v příštích prezidentských volbách, jako se o tom spekuluje v případě Zalužného, Kličko zatím nepřemýšlí. „Bojujeme za naši svobodu a nezávislost, přitom mezi našimi politiky již probíhá zákopová válka. Nebylo by moudré teď hovořit o mých politických ambicích,“ uvedl.

Kyjev se chystá na další těžkou zimu

Kličko promluvil také o přípravách Kyjeva na letošní zimu, během které se Rusko zřejmě tak jako loni zaměří na bombardování kritické infrastruktury.

„Poslední zima byla těžká, Rusové poškodili přes 60 procent městských elektráren a transformátorových polí. Moskva říká, že se zaměřuje na vojenská zařízení, ale ve skutečnosti cílí na civilní infrastrukturu a chce, aby miliony lidí umrzly při teplotách pod nulou,“ konstatoval Kličko.

Podle něho se Kyjev nyní chystá na nejmrazivější měsíce, kterými jsou leden a únor. „Díky pomoci našich zahraničních partnerů máme transformátory a topné systémy pro nemocnice, které fungují nezávisle na elektrické síti. Vyzýváme také občany, aby se zásobili vodou, jídlem a teplým oblečením,“ uvedl.

Podle Klička bude letos v ukrajinské metropoli více lidí než loni, neboť se domů vrátila řada těch, kteří po vypuknutí invaze uprchli do ciziny. „Letos je tu plno a ještě tu máme téměř půl milionu uprchlíků z celé země,“ uvedl.