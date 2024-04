Česko našlo pro Ukrajinu více než milion kusů munice, řekl Pavel

Česko už identifikovalo více než milion kusů dělostřelecké munice v zemích mimo Evropskou unii, jež by mohly být zakoupeny pro Ukrajinu. Řekl to po summitu iniciativy Trojmoří prezident Petr Pavel. Řekl též, že Česko podle něj domlouvá s Ukrajinou podobu bilaterální dohody o bezpečnostní spolupráci. V květnu či v červnu by mohla být uzavřena.