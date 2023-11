Zemřel Henry Kissinger. Americkému exministrovi bylo sto let

O Kissingerově smrti informuje agentura Reuters s odvoláním na prohlášení společnosti Kissinger Associates. Diplomaticky aktivní přitom exministr zůstával i poté, co letos 27. května oslavil sté narozeniny. Ještě v červenci přiletěl na překvapivou návštěvu Číny, během níž se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Kissinger byl veteránem diplomacie minulého století. V lednu 1969 si ho za svého bezpečnostního poradce zvolil prezident Richard Nixon, tutéž funkci zastával do listopadu 1975 i za jeho nástupce Geralda Forda. Od září 1973 do ledna 1977 byl Kissinger americkým ministrem zahraničí. Svým pragmatickým přístupem k řešení problémů si získal řadu obdivovatelů.

Pro jiné se naopak stal zosobněním pleticháře, který neváhal v zájmu dosažení svých cílů podporovat i diktátorské režimy. Kissinger se zasloužil o uvolnění napětí ve vztazích mezi Západem a Moskvou a byl rovněž hlavním architektem sblížení mezi USA a Čínou. Jeho kyvadlová diplomacie navíc položila základ prvních mírových dohod mezi Izraelem a jeho sousedy.

Výrazně kontroverznější je Kissingerův podíl na ukončení vietnamské války v roce 1973. Uzavření míru, za nějž dostal Nobelovu cenu, sice vedlo k odchodu amerických vojsk, ve svém důsledku však i k vítězství komunistického severu. Kritici mu také dávají za vinu rozšíření války do Laosu či podíl na porušování lidských práv.

Narodil se v roce 1923 v bavorském Fürthu jako Heinz Alfred Kissinger. Těsně před vypuknutím války se jeho židovská rodina rozhodla pro odchod do USA. Zde vystudoval historii a filozofii na Harvardově univerzitě. Cestu do Bílého domu zahájil jako poradce miliardáře a pozdějšího viceprezidenta Nelsona Rockefellera. V lednu 1969 si Kissingera za svého bezpečnostního poradce zvolil prezident Richard Nixon, tutéž funkci zastával i za jeho nástupce Geralda Forda. Od září 1973 do ledna 1977 byl Kissinger ministrem zahraničí.

Po odchodu z vlády si tento prominentní republikán zřídil konzultační firmu v New Yorku. Působil také ve správních radách několika společností a nadále zůstal vlivnou postavou politiky, jednal například jak s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, tak i s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Kissinger byl podle médií rovněž rádcem Hillary Clintonové.

Rozpaky i pohoršení vzbudily některé jeho výroky po ruském útoku na Ukrajinu. Například loni v květnu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu uvedl, že Ukrajina by měla přijmout ruskou okupaci Krymu. „Vyjednávání musí začít v následujících dvou měsících, jinak nastanou dramatické změny a vznikne napětí, které nebude jednoduché překonat,“ řekl s tím, že Ukrajina by se v mírových rozhovorech měla vrátit ke stavu před 24. únorem, tedy před začátkem ruské invaze.

Rusko mělo v tu dobu pod kontrolou ukrajinský poloostrov Krym a neformálně i část Doněcké a Luhanské oblasti, kde vznikly samozvané proruské republiky. „Vyvolává to pocit, že pan Kissinger nemá ve svém kalendáři rok 2022, ale 1938,“ řekl v reakci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s narážkou na odtržení Sudet a mnichovskou dohodu.

Později Kissinger podpořil vstup Ukrajiny do NATO a také varoval před nebezpečím vyplývajícím ze sbližování Ruska s Čínou. Prohlásil, že by byl ochoten odjet do Moskvy a setkat se s Putinem. Jednání o ukončení války by měla podle něj začít do konce letošního roku, a to za zprostředkování Číny.

Kissinger byl podruhé ženatý, měl dvě děti. Byl autorem několika knih, například Umění diplomacie, Potřebuje Amerika zahraniční politiku? nebo Uspořádání světa. Označoval se za milovníka fotbalu a byl členem organizačního výboru mistrovství světa ve fotbale v roce 1994, prosazoval i kandidaturu na uspořádání šampionátu v USA v roce 2018.