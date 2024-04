Mluvil jsem s rodinou ženy zavražděné imigrantem, tvrdí Trump. Ta to popírá

„Rubyini blízcí a komunita truchlí za tuto úžasnou mladou ženu. Říkali, že měla ten nejnakažlivější smích, a když vešla do místnosti, rozzářila ji,“ prohlásil Trump při návštěvě města, odkud pocházela zabitá žena. „Slyšel jsem to od mnoha lidí. Mluvil jsem s některými členy její rodiny.“

Sestra zavražděné ale popřela, že by s rodinou předpokládaný kandidát Republikánské strany na prezidenta prohodil slovo. „S nikým z nás nemluvil, takže bylo poněkud šokující vidět ho říkat, že s námi mluvil, a dezinformovat lidi v přímém přenosu,“ řekla místní stanici Target 8.

Mavi poznamenala, že v souvislosti s vraždami se mluví jen o nelegální migraci. „Nikdo nemluví o tom, že Američané páchají ohavné zločiny, a je docela šokující, že on vytahuje jen ilegály. Co Američané, kteří páchají takové odporné zločiny?“

Rodina se snažila zůstat mimo politické diskuze, které smrt Ruby vyvolala. Mavi uvedla, že po vyjádření Trumpa ale musela reagovat. Trumpova kampaň neobjasnila, proč jsou vyjádření exprezidenta a Mavi v rozporu.

Případ domácího násilí, tvrdí prokurátor

List The Washington Post uvádí, že vrah mladé ženy, Brandon Ortiz-Vite, už byl v minulosti zatčen. V září 2020 byl za Trumpovy vlády deportován, později se neznámo kdy do USA vrátil.

Podle vyšetřovatelů s Ruby chodil, 22. března ji zastřelil. Agentura AP poznamenává, že případ prošel takřka bez povšimnutí, než konzervativní komentátoři zaznamenali, že vrah byl imigrant z Mexika.

Demokraté exprezidenta obvinili, že zneužívá tragédie k politickému prospěchu. Zmiňují též, že případ ukazuje především na nebezpečí domácího násilí, spíše než nelegální migrace. „Jde o další případ vraždy v důsledku domácího násilí, s nímž se v posledních letech setkáváme až příliš často,“ uvedl prokurátor Kent County Chris Becker.

Trump se pokouší listopadové volby stavět právě na tématu nelegální migrace a problémů s ní spojenými. Vystupuje jako někdo, kdo je na rozdíl od současného prezidenta schopen migrační krizi na hranicích vyřešit.

Bývalý šéf Bílého domu silně kritizuje administrativu prezidenta Joea Bidena i kvůli smrti Laken Rileyové, kterou zavraždil nelegální migrant z Venezuely. Její rodina se sešla s Trumpem před jeho volebním shromážděním v Georgii. Matka zavražděné dvaadvacetileté studentky vyčetla Bidenovi, že zkomolil jméno její dcery při projevu v americkém Kongresu.

Trump znovu hovořil o zvířatech

Trump v Michiganu zopakoval své dřívější označení migrantů za zvířata. „Demokrati říkají: ‚Prosím, nenazývejte je zvířaty, jsou to lidé.‘ Já jsem řekl: ‚Ne, nejsou to lidé, nejsou to lidé. Jsou to zvířata,‘“ prohlásil. Později jeho tým uvedl, že exprezident měl na mysli jen ty nové příchozí, kteří páchají vraždy.

Podle deníku The New York Times opakoval nepodložené tvrzení, že cizí země posílají do Spojených států „vězně, vrahy, drogové dealery, duševně choré a teroristy“. Později ve Wisconsinu zase hovořil o „zločinnosti migrantů“, jakkoli odborníci podle agentury Reuters nevidí důkazy, že by přistěhovalci žijící v USA bez povolení páchali násilné činy častěji než Američané.

Mnozí Američané v průzkumech uvádějí nelegální imigraci jako jednu z nejdůležitějších výzev pro USA. Američtí pohraničníci za Bidenova působení v Bílém domě zachytávají na hranici s Mexikem vysoké počty migrantů a dlouhodobě přetížený imigrační systém nápor nezvládá.

Republikáni tvrdí, že to je důsledek vlády demokratů, kteří jsou dlouhodobě k imigraci vstřícnější. Demokraté v čele s Bidenem namítají, že republikáni ve skutečnosti nechtějí hranice chránit, jinak by netorpédovaly opatření Bidenovy administrativy, které mají pohraniční službě pomoci.