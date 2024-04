Kyjev dostane „zakázané“ střely, umí doletět do hloubi Ruska. USA změnily názor po útocích dronů na 1000 km

Poté, co americká Sněmovna reprezentantů o víkendu schválila masivní zbrojní pomoc napadené zemi, by s touto nerovnováhou měl být konec – a to dříve než mnozí očekávají. Balíček pomoci Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů (asi 1,44 bilionu korun) má americký Senát začít projednávat již v úterý, problémy se neočekávají a prezident Joe Biden je legislativu připraven podepsat „okamžitě“. A co je nejdůležitější: doba mezi Bidenovým podpisem a fyzickým dodáním zbraní a munice na Ukrajinu se bude počítat na pouhé dny.