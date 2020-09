Uspěchání vývoje vakcíny na koronavirus by se nemuselo vyplatit, varují britští vědci

Velká Británie Snaha co nejrychleji získat vakcínu proti koronaviru se nemusí vyplatit. Závod o její vyvinutí by mohl totiž vést k vývoji takové látky, která by nemusela být účinná, uvádějí to podle serveru listu The Guardian přední britští vědci ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

Politici se předhánějí, která země získá vakcínu jako první, ale britští experti se shodují na tom, že by bylo lepší vyčkat, až potencionální očkovací látka bude dosahovat k 30 až 50 procentům účinnosti.

Například Velká Británie uvedla, že podnikne veškeré kroky k tomu, aby získala vakcínu na koronavirus do konce roku. Podobně jako americký prezident Donald Trump, který chce, aby ji USA měly již před prezidentskými volbami v listopadu.



„Vakcína proti koronaviru je pro zastavení pandemie sice zásadní, ale uspěchat její vývoj by se nemuselo vyplatit. Ta úplně první by se nakupovala a používala po celém světě, i kdyby měla minimální účinnost“, uvedl poradce WHO Richard Peto pro The Guardian.



I přestože by tato vakcína chránila pouze menšinovou část populace, stala by se pravděpodobně základním měřítkem pro další očkovací látky na koronavirus. To by mohlo podle Richarda Peta vést k vyvíjení a schvalování takových vakcín, které by nebyly o moc efektivnější.



„Myslím, že jde o velký kapitalistický závod o získání vakcíny na koronavirus. To akorát povede k obtížím při vývinu dalších látek na vir. Opravdu vakcínu potřebujeme, a to brzy, jenomže je také důležitá její účinnost,“ řekl Peto Gaurdianu.



Názor britských expertů

Profesor Richard Peto je členem skupiny expertů pro vývoj vakcíny spadající pod WHO, do které patří další přední vědci z různých zemí světa. Ti mají na starosti odborné poradenství ohledně probíhajících studií na výrobu vakcíny.



„Méně účinná vakcína by byla mnohem horší než žádná vakcína, protože pacienti, kteří by byli očkováni, by spoléhali na její stoprocentní účinnost, tudíž by na veškeré restrikce už nebrali ohled,“ uvedli věděčtí experti pro lékařský magazín Lancet Medical Journal.



Dále vyzvali všechny světové regulační orgány, aby se držely pokynů zdravotnické organizace, která uvádí, že žádná vakcína, co vykazuje účinnost pod 30 procent, by neměla být schválena. Doporučuje alespoň 50procentní účinnost.



Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv uvedl, že se bude řídit 30procentní hranicí, ale někteří zúčastnění jsou názoru, že pod politickým tlakem dojde k porušení doporučení Světové zdravotnické organizace.

Oxfordská vakcína britské společnosti AstraZeneca je podle Guardianu ve vývoji napřed před ostatními potencionálními očkovacími látkami na koronavirus. Její klinické studie probíhají v různých zemích světa, i v těch kde je evidována vysoká nákaza, jako je v Jižní Africe nebo Brazílii. Farmaceutická společnost již zahájila finální testování vakcíny a má uzavřené dohody s vládami různých zemí na vyexpedování očkovacích dávek.