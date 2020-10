Plošné testování na Slovensku odhalilo 5594 nakažených, pozitivní test měli průměrně čtyři lidi ze sta

Bratislava Úvodní fáze plošného testování Slováků na koronavirus, která se od pátku do neděle konala ve čtyřech epidemií nejvíce postižených okresech na severu a východě země, odhalila 5594 infikovaných. To jsou bezmála čtyři procenta z celkového počtu 140 945 obyvatel, jež test absolvovali. Novinářům to v pondělí řekl slovenský premiér Igor Matovič. Zároveň vyjádřil vděk obyvatelům i těm složkám státu, které se na testování podílely.

Zahájení projektu sice provázely lokální organizační problémy či chybějící personál, potíže se ale podle předsedy vlády podařilo odstranit už v první den akce.

Od plošného testování obyvatel, které by na konci tohoto a příštího týdne měli opakovaně podstoupit všichni obyvatelé pětimilionového Slovenska, si vláda slibuje odhalení ohnisek nákazy a zpomalení šíření koronaviru. Účast na testech byla dobrovolná, negativní výsledek je ale podmínkou pro využití několika výjimek z platného výrazného omezení volného pohybu osob. Ve zmíněných čtyř regionech bez testu nyní nesmí lidé ani do zaměstnání.

„Klobouk dolů vůči lidem z jedné či druhé strany. Klobouk dolů vůči ozbrojeným silám, v jejichž režii se tento pilot konal. Klobouk dolů vůči příslušníkům policejního sboru, hasičského sboru, všem zdravotním pracovníkům, (klobouk dolů) před starosty a primátory,“ uvedl Matovič.

K plošnému testování obyvatel úřady využily antigenní testy, které jsou sice méně přesné než v laboratořích používané PCR testy, umožňují ale zjistit výsledek už za zhruba čtvrt hodiny. Matovič upozornil, že antigenní testy dokážou odhalit jen přibližně 30 až 40 procent infikovaných, a to ty, u nichž se koronavirus plně rozvinul. Slovensko hlásí rekordní přírůstek nakažených. V zemi začalo platit omezení volného pohybu Do testování se mohli zapojit nejen obyvatelé okresů, kde se testy konaly. Ministerstvo obrany původně odhadovalo, že test by mohlo absolvovat přes 180 tisíc osob. V pondělí úřady tvrdily, že poslední odhady možné účasti byly na úrovni 155 tisíc lidí. Počet potvrzených případů koronaviru na Slovensku hlavně od začátku října výrazněji roste. V sobotu denní přírůstek poprvé přesáhl hranici 3000 infikovaných; v tomto počtu nejsou zahrnuty výsledky z plošného testování. Země postupně zavedla několika karanténních opatření a od soboty prozatím do konce tohoto týdne platí v zemi výrazné omezení volného pohybu osob.

Premiér Matovič už dříve řekl, že omezení by se změněnými podmínkami mohla trvat ještě další dva týdny.