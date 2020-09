Vakcína Novavaxu proti covidu je bezpečná, potvrdily první studie. Česko může mít přednost při rezervaci

Praha/Washington Vakcína proti koronaviru od firmy Novavax, která by se měla vyrábět také v České republice, je podle výsledků první fáze klinických studií bezpečná a vyvolává imunitní odpověď. Uvedl to server CNN. Pokud látka úspěšně projde i dalšími fázemi testování a začne se opravdu vyrábět, mělo by Česko podle ředitele Novavaxu mít přednost při její rezervaci.

První fáze testování začala už v květnu a američtí vědci během ní zkoušeli nejen samotnou bezpečnost vakcíny, ale i její účinnost, tedy zda v imunitním systému jedince vyvolává náležitou odpověď. Úspěšné výsledky společnost oznámila již na začátku srpna, nyní je potvrdila studie, kterou ve středu podle CNN zveřejnil The New England Journal of Medicine.

„Na základě pozitivních výsledků z první fáze jsme v druhé fázi zahájili několik klinických studií, od nichž předběžně očekáváme, že látka bude účinná,“ uvedl pro CNN prezident výzkumu a vývoje Novavaxu Gregory Glenn. Dodal, že podle aktuálně dostupných dat je přesvědčený, že použití vakcíny bude brzy možné nejen v USA, ale i po celém světě.

Pozitivně se během výzkumu projevila i účinnost vakcíny, která podle výzkumníků v imunitních systémech testovaných jednotlivců vyvolala odpověď a po podání druhé očkovací látky jejich organizmy začaly produkovat protilátky, a to dokonce čtyřikrát až šestkrát vyšší než u pacientů, kteří onemocnění covid-19 prodělali.

Testování se uskutečnilo v Austrálii a vzorek účastníků se skládal ze 131 zdravých dobrovolníků mladších 60 let, kteří covid-19 neprodělali. Ti, kteří byli na koronavirus pozitivně testováni, nebo se z nemoci již vyléčili, byli z výzkumu vyloučeni. Výroba vakcíny proti covidu začne v Bohumili už v říjnu. Testovat se má i na Češích Vědci podle CNN podali 83 účastníkům výzkumu vakcínu s látkou, která měla vybudit jejich imunitní systém k větší protireakci. Dalších 25 dobrovolníků dostalo látku bez posilovače imunity a zbylým 23 bylo podáno placebo na bázi fyziologického roztoku. Výzkumníci pak vakcínu všem zúčastněným aplikovali podruhé, a to 21 dní po první dávce. Po dobu 35 dnů pak měli účastníci první fáze testování sledovat svůj zdravotní stav a případné abnormality hlásit. Podle vědců během uplynutí této doby nebyly registrovány žádné nežádoucí účinky. Mírné obtíže v podobě horečky, únavy nebo boleti hlavy zaznamenalo jen minimum dobrovolníků. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) provádí v USA klinické studie na 5 různých vakcín proti covidu-19 .

. Po celém světě se pak testuje dalších 33 očkovacích látek. Podle firmy je však stále třeba brát v potaz, že úspěchy zaznamenali vědci zatím pouze v počátečních fázích výzkumu. Vzorek, na kterém byla vakcína doposud testována, byl malý a všichni účastníci byli v dobrém zdravotním stavu. „Bude potřeba otestovat desítky tisíc lidí, abychom zjistili, zda je vakcína bezpečná, ale také zda je opravdu účinná,“ řekl CNN Paul Offit, ředitel vakcinologického centra nemocnice ve Filadelfii. To se podle něj projeví až v průběhu následujících měsíců, během nichž bude vakcína testována v druhé a třetí fázi na širší populaci. Vakcínu budou testovat i na 300 Češích Druhá fáze testování byla zahájena již minulý týden. Klinické studie nyní probíhají na vzorcích populace v Jižní Africe a USA. „Co nejrychleji se chceme dostat do třetí fáze. Zkoušky naší vakcíny ve třetí fázi se tak uskuteční v říjnu. Jedna v USA, jedna v Jižní Africe a jedna v Británii,“ uvedl minulý týden pro Radiožurnál šéf Novavaxu Stanley Erck. Zda vakcína opravdu funguje, se vědci dozví až v listopadu nebo v prosinci. Očkovací látka, která se má vyrábět v tuzemském závodě Novavaxu v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy, se má během září začít testovat i na vzorku 300 Čechů. U nich se má podle Ercka zkoumat především účinnost vakcíny na mladší populaci. Pokud vakcína úspěšně projde všemi fázemi klinických studií, měla by pak podle ředitele firmy mít Česká republika přednost při rezervování.