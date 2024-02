Požár domu ve Valencii si vyžádal zatím čtyři oběti, další lidé se pohřešují

Cataláová také oznámila, že radnice vyhlásí třídenní smutek. Podobný krok chystá i regionální vláda autonomní oblasti Valencie. Starostka ráno novinářům potvrdila čtyři oběti, které ale zatím nemohly být identifikovány. Hasiči k lokalizaci obětí použili dron, jimiž hledají také pohřešované.

Požár propukl ve čtvrtek okolo 17:30 a plameny kvůli silnému větru rychle, zhruba za půl hodiny, zachvátily celou budovu, která má dvě části. Druhá část bytového komplexu, vystavěného v roce 2008, má 12 pater. Podle El País je v domě 138 bytů, které mohlo obývat až 450 lidí.

Při čtvrtečním požáru bylo několik lidí zraněno. Předseda regionální valencijské vlády Carlos Mazón v pátek uvedl, že bylo ošetřeno 15 lidí, z toho šest zůstává v nemocnici. Mezi zraněnými je i pět hasičů. „Jde o popáleniny, zlomeniny rukou, nikdo není v ohrožení života,“ dodal Mazón.

Příčina požáru není známá, vypukl v sedmém patře, podle některých médií ve čtvrtém. Podle expertů, které citují španělská média, přispěl k jeho rychlému šíření materiál použitý na fasádě. Šlo o dvojité hliníkové desky s polyuretanovou pryskyřicí, která funguje jako izolace, ale je velmi hořlavá, řekl deníku El País inženýr David Higuera. Dodal, že vidí podobnost s požárem, který v červnu 2017 zachvátil čtyřiadvacetipodlažní obytnou budovu Grenfell Tower v západní části Londýna a vyžádal si životy 72 lidí a přes sedm desítek zraněných.

„Nemůžu pochopit, že se něco takového může stát v roce 2024, že budova shoří takto rychle...se vší tou technologií, co máme...Je to tragédie obrovských rozměrů,“ citoval El País jednoho z lidí, kteří hašení požárů ve čtvrtek sledovali z dálky. „Pochopil bych to v 80. letech, ale teď?“ podivil se Juan Luis López, který má v blízkosti neštěstí baletní školu.

Server 20minutos.es připomněl také nejtragičtější požáry bytových domů ve Španělsku z posledních let. V červenci 1992 zemřelo 12 lidí, včetně devíti Poláků při požáru v domě v madridské čtvrti Móstoles. Tragické byly i požáry v domovech pro seniory - v lednu 2022 zemřelo devět lidí ve městě Moncada u Valencie a osm obětí si vyžádal požár v červenci 2015 v Zaragoze.