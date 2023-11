„Všichni chápeme, že nyní, během válečného stavu, kdy před sebou máme mnoho výzev, je absolutně nezodpovědné a tak nějak lehkovážné pouštět se ve společnosti do tématu voleb,“ vypustil do světa v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal také, že všichni by se měli mnohem víc soustředit na obranu státu, zničení okupantů a svobodu Ukrajiny.