Zelenskyj chystá personální změny kvůli korupci, funkcionáři nesmí ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ohlásil personální změny na různých úrovních státní správy. Učinil tak poté, co zemí otřásly největší korupční skandály od zahájení ruské invaze v únoru minulého roku. Zelenskyj nezmínil, koho by se změny měly týkat. Podle deníku The Kyiv Independent Zelenskyj v úterý podepsal odvolání zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kyryla Tymošenka.