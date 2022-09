Na prahu další fáze války. Co bude po pseudoreferendech, je otázka pro věštce

Názor

Při hodnocení „referend“, respektive jejich prapodivné imitace, ve čtyřech ukrajinských regionech je nutné rozlišovat dvě roviny. Jednou je jejich legitimita, stejně jako legitimita výsledků. Druhou je to, co se stane po jejich vyhlášení. Ta je výrazně obtížnější na hodnocení, protože do hlavy Vladimiru Putinovi nikdo nevidí. Jakýkoli odhad je na úrovni věštění z křišťálové koule.