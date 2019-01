Vědci zachytili záhadné signály z vesmíru. Pochází z galaxie vzdálené 1,5 miliardy světelných let

VICTORIA/PRAHA Astronomové z kanadského týmu mapujícího intenzitu vodíku (CHIME) teprve podruhé v historii lidstva zaznamenali opakující se radiové signály z hlubokého vesmíru. Třináct vysokorychlostních signálů k Zemi dorazilo od galaxie vzdálené 1,5 miliardy světelných let.

Jejich přesný zdroj je zatím neznámý, ale podle vědců právě tyto záznamy mohou poskytnout příležitost, abychom poznali odkud se radiové vlny ve vesmíru berou.



Po historicky první opakující se dávce radiových signálů se spekulovalo, že se jedná o explodující hvězdu, ale i signál, který mohli vyslat mimozemšťané. Vše však zůstalo u dohadů, vzhledem k nedostačujícímu množství důkazů.

Současné krátké opakované signály podle deníku Independent trvají jen asi milisekundu, ale jsou vypouštěny stejnou silou, jakou vyprodukuje Slunce za celý rok. Daleko zajímavější je však fakt, že všech třináct zaznamenaných radiových signálů pochází z přibližně stejného místa ve vesmíru a jeden z nich vědci zaznamenali šestkrát za sebou.

Za celou historii zkoumání vesmíru lidstvo zaznamenalo přibližně 60 takových radiových signálů a pouze jeden z nich se opakoval. Šestinásobné opakování signálu je tak velice překvapivé.

„Do dneška se objevil pouze jeden opakující se FRB (rychlý radiový signál). Vědomí, že se objevil další, nám ukazuje, že by jich mohlo být mnohem více. A čím více opakování zaznamenáme, tím více zdrojů ke zkoumání budeme mít, abychom poskládali vesmírnou skládačku – tedy odkud přicházejí a co je způsobuje,“ uvedla pro deník Independent Ingrid Stairsová z vědeckého týmu astrofyziků z University of British Columbia.

Podle vědeckého článku publikovaného v časopisu Nature astrofyzici doufají, že se jim podaří díky objevu najít mnohem více podobných signálů, což ve výsledku vědcům pomůže ke zjištění, co jsou opakující se signály zač a jak se liší od těch samostatných.

Signál je podobný dříve zachycenému

Podle časopisu National Geographic vědcům signály již teď poskytly mnoho dat o tom, z jakého prostředí pocházejí. Deník Independent pak dodává, že někteří spekulují, zda signály do vesmíru nevysílá neznámá technologie mimozemské civilizace. Opakující se signál byl totiž velice podobný prvnímu historicky zachycenému.

„Ať již je zdrojem radiových vln cokoliv, je zajímavé, v jak širokém spektru frekvencí je produkované,“ uvedl člen výzkumného týmu Arun Naidu z univerzity McGill. Ze třinácti nově zaznamenaných signálů totiž přinejmenším sedm bylo zachyceno s překvapivě nízkou frekvencí. Podle vědců je však možné, že jich je mnohem více, ale nejsme schopni je zatím zaznamenat kvůli až nepozorovatelné frekvenci. Podle hlavního autora práce Shrikarshe Tendulkara však vědci stojí před řadou otázek, na které musí najít odpovědi.

„Pochází z různých objektů? Jsou nějak příbuzné?“ ptá se v práci autor. „Je to extrémně vzrušující,“ dodal s tím, že projekt zatím běžel jen na malou část své kapacity a tým se prý těší, co vše objeví až přístroje spustí naplno.