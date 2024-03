Za kyberútoky na politiky stáli Číňané, oznámil Cameron. Britové a USA uvalili sankce

Británie hackery blízké čínské vládě obvinila z útoku na britský volební úřad a pokusu o proniknutí do e-mailových účtů britských zákonodárců, kteří byli kritičtí vůči Číně. Britský vicepremiér Oliver Dowden současně oznámil sankce proti těmto hackerům a záměr předvolat si čínského velvyslance.

„Spojené království s podporou spojenců z celého světa dnes (v pondělí) zjistilo, že za dva škodlivé kybernetické útoky zaměřené na demokratické instituce a poslance jsou zodpovědné organizace a jednotlivci napojení na čínský stát,“ uvedlo britské ministerstvo zahraničí k útokům z let 2021 a 2022.

Za nezdařeným útokem na e-mailové účty poslanců, kteří „významně upozorňovali na zhoubnou činnost Číny“, stojí podle Londýna „téměř jistě skupina APT31 napojená na čínský stát“. Při jiném útoku byl britský volební úřad „pravděpodobně kompromitován subjektem napojeným na čínský stát“, uvedlo ministerstvo zahraničí.

Británie o tomto hackerském útoku informovala již loni, ale tehdy neuvedla, komu za něj přičítá odpovědnost, poznamenala agentura Reuters.

Skupině podporované čínským státem přičítá Nový Zéland i kybernetický útok na svůj parlament z roku 2021. Podle ministryně, která má na starost ochranu vládních komunikací, Judith Collinsové se podařilo útok odrazit.

Premiér Christopher Luxon uvedl, že pro Nový Zéland je to poprvé, co připisuje zahraničnímu státu kybernetický útok na své demokratické instituce. „Je to pro nás velký krok,“ uvedl Luxon s tím, že Nový Zéland má „významné vztahy“ s Čínou.

Britský ministr zahraničí David Cameron uvedl, že o záležitosti hovořil se svým čínským protějškem Wang Iem. „Je naprosto nepřijatelné, aby se na naše demokratické instituce a politické procesy zaměřovaly organizace a jednotlivci napojení na čínský stát. Přestože tyto pokusy o narušení demokracie ve Spojeném království nebyly úspěšné, budeme i nadále ostražití a odolní vůči hrozbám, kterým čelíme,“ sdělil Cameron.

Mluvčí čínského velvyslanectví v Británii v prohlášení na internetových stránkách ambasády obvinění odmítl jako „zcela vymyšlené a zlovolné pomluvy“, proti nimž se „důrazně ohradil“.

„Čína vždy rozhodně bojovala proti všem formám kybernetických útoků v souladu se zákonem. Čína kybernetické útoky nepodněcuje, nepodporuje ani neschvaluje,“ dodal mluvčí citovaný agenturou Reuters.

Americké ministerstvo financí podle AP souběžně s tím uvedlo, že uvalilo sankce na společnost Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company Ltd., kterou označilo za krycí firmu čínského ministerstva státní bezpečnosti. Podle něj firma prováděla „četné škodlivé kybernetické operace“ proti různým sektorům v USA včetně obrany, letectví a energetiky.

Ve spojitosti s kybernetickými útoky zmíněné firmy se na sankčním seznamu ocitli dva čínští státní příslušníci Čao Kuang-cung a Ni Kao-pin. Oba se podle nejmenovaných amerických představitelů podíleli na činnosti skupiny APT31, které vyšetřovatelé přičítají rovněž útoky na finský parlament či účastníky kampaně před prezidentskými volbami v USA, dodala AP.