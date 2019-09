VIDEO: V chemičce na severu Francie vypukl požár, v okolí budou uzavřeny školy

Požár vypukl kolem 1:40 SELČ a bojuje s ním nejméně 130 hasičů. V oblasti se vznáší hustý dým, uvedl podle listu Le Monde tamní prefekt Pierre-André Durand. Jak dodal, podle prvních odebraných vzorků kouř zatím neobsahuje žádné závažné množství toxických látek. Prefektura nicméně raději vyzvala místní obyvatele, aby „preventivně omezili své dnešní cesty v oblasti na minimum“, i kvůli tomu, aby umožnili hasičům pracovat efektivněji.



The massive fire from the chemical factory #Lubrizol sent plumes of thick black smoke into the air. No word yet on whether the smoke is hazardous to the public.pic.twitter.com/7GTDHaUc8f