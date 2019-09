Záhada z odvrácené strany Měsíce. Nefritový králík 2 objevil ‚neobvykle zbarvenou gelovitou látku‘

„Vozítko Nefritový králík 2, součást čínské mise Čchang-e 4, objevilo neobvykle zbarvenou ‚gelovitou‘ látku během svých průzkumných aktivit na odvrácené straně Měsíce,“ popsal na Twitteru čínský deník. Podle serveru Space.com je objev součástí „jízdního deníku“ vozíka, kam jsou zapisována veškerá data o provozu. Na látku narazilo vozítko 28. července během „dne 8“ průzkumné mise v regionu s mnoha malými krátery.



Yutu-2 rover, part of China’s Chang’e-4 mission, has discovered an unusually colored “gel-like” substance during its exploration activities on the far side of the moon. Mission scientists are now trying to figure out what the mysterious material is. What do you think it is? pic.twitter.com/auw2F2JYvk