Máme právo zabít Putina, naznačil Zelenskyj. Nemáte šanci, reagoval Kreml

„Tohle je válka a Ukrajina má veškeré právo se bránit,“ odpověděl ukrajinský prezident v rozhovoru s britským deníkem The Sun na otázku, zda by Ukrajina využila šance zabít Putina, pokud by se naskytla příležitost.

Nechtěl nicméně říci, zda Ukrajina provedla nějaké pokusy o atentát na ruské představitele. „Nemůžu s vámi hovořit o žádné speciální operaci ukrajinských zpravodajských služeb nebo speciálních sil,“ uvedl.

„Z Ukrajiny mnohokrát a na různých úrovních došlo k verbálním pokusům o Putinův život. Jsme si toho dobře vědomi. Neuspějí,“ reagoval na Zelenského slova mluvčí Kremlu.

Má Ukrajina právo zabít ruského prezidenta Vladimira Putina? ANO 1502 NE 230

„Nepochybujeme, že všechny cíle a záměry speciální vojenské operace budou splněny,“ dodal Peskov. Moskva od počátku označuje válku na Ukrajině za speciální vojenskou operaci.

Zelenskyj v rozhovoru uvedl, že ukrajinské služby minimálně „pětkrát nebo šestkrát“ zhatily ruské pokusy jej zlikvidovat. Podle jeho poradce Mychajla Podoljaka jen v prvních měsících konfliktu Rusové podnikli přinejmenším tucty atentátů. „Opravdu nevím,“ říká sám prezident na otázku, kolikrát se jej Rusové pokoušeli zneškodnit.

Podle něj jsou pokusy o jeho život podobné vypuknutí pandemie covidu-19. „První pokus o atentát je velmi zajímavý, když je to poprvé. Pak už je to jen jako covid. Nejdříve lidé nevědí, co s tím, a vypadá to velmi děsivě. Ale pak už je to jen sdílení detailů od zpravodajských služeb, že na Ukrajinu přijela ještě skupina, aby se o to pokusila.“

Zelenskyj tvrdí, že Rusové mají plán jej zabít či jinak odstavit od moci do konce roku 2024. „Operace se jmenuje Majdan 3. Má za cíl změnit prezidenta, možná ne zabitím. Mění se to. Použijí všechny nástroje, které mají.“ Ukrajinské protesty proti proruskému ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi Rusko označuje za puč.