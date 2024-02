Jeden Ukrajinec na šest Rusů. Zelenskyj odhadl počet zabitých ve válce

Už dříve ukrajinský lídr tvrdil, že ruské ztráty jsou pětkrát vyšší než ukrajinské. Podobná tvrzení nelze v probíhající válce bezprostředně nezávisle ověřit.

„Každý člověk je pro nás velkou ztrátou. V této válce zemřelo 31 000 ukrajinských vojáků,“ sdělil podle ukrajinské agentury Unian Zelenskyj. Dodal, že jde o velké ztráty, přestože ruská strana se pokouší informace o ukrajinských ztrátách ještě zveličit. „Neřeknu, kolik bylo raněných, protože by Rusko vědělo, kolik lidí zanechalo bojů,“ dodal.

Už v rozhovoru s Fox News tento týden Zelenskyj sdělil, že ruské ztráty jsou pětkrát vyšší než ty ukrajinské. List The New York Times nedávno informoval, že Pentagon odhaduje celkové ruské ztráty na zhruba 300 000 mužů, přičemž 60 000 z nich tvoří padlí.

Ukrajinský prezident Zelenskyj na konferenci také sdělil, že by si letos na jaře přál uspořádání mírového summitu ve Švýcarsku, kde by Ukrajina vypracovala spolu s partnery mírový plán. Ten by byl posléze představen Rusku.

O plánu zorganizovat ve Švýcarsku mírovou konferenci o Ukrajině do letošního léta informoval v pátek na Valném shromáždění OSN šéf švýcarské diplomacie Ignazio Cassis. O uspořádání konference již dříve Švýcarsko požádal Zelenskyj. Rusko se však staví k návrhu odmítavě, napsala agentura AFP.

Zelenskyj v neděli zároveň řekl, že úspěch Ukrajiny v bojích s Ruskem závisí na podpoře Západu. Dodal, že je přesvědčen, že americký Kongres nakonec schválí další pomoc USA Kyjevu ve výši 61 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu Kč). Poskytnutí další americké pomoci zatím blokují v Kongresu republikáni.