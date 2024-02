Když se v prosinci 2015 státy světa na klimatické konferenci COP21 v Paříži shodly na dlouhodobém cíli „udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a pokud možno omezit nárůst na 1,5 °C“, málokdo si dokázal představit, že k překročení druhé uvedené hranice – tedy teplotního nárůstu o 1,5 °C – by mohlo dojít již za osm let. Tím spíše, že žádoucí brzda nárůstu teplot se často skloňovala jako cíl do konce 21. století.