Lidovky.cz: Hlavní otřes v Turecku měl magnitudu okolo 7,8. Jaké je něco takového zažít?

To závisí na vaší vzdálenosti od zlomové plochy. Vyjadřujeme to veličinou, jíž říkáme makroseizmická identita. Měří se na dvanáctistupňové škále. V okolí zlomu v Turecku to bylo osm. Znamená to, že správně zkonstruované budovy přežijí s menším poškozením. Špatně postavené domy však budou poškozené opravdu hodně, případně úplně spadnou. Zemětřesení si všimnou úplně všichni. Například když jedete na motorce, může vás shodit.