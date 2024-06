Jak skloubit historické s moderním, aby se architekt nasytil a památkář zůstal celý? V Melbourne vědí

Projekt na fotografiích v centru Melbourne od architektky Ande Bunbury ukazuje, jak se na to obvykle jde. Z ulice to vypadá jako tradiční dům, v tomto případě 120 let starý s cennými a hlavně neporušenými dobovými detaily. Na nic z toho památkáři nedovolili sáhnout. Až z odstupu je znát, že je budova dále vzadu o patro vyšší.

Pohledům má bránit i relativně vysoká „hradba“ garáže, která z ulice ztěžuje odhalení poměrně velké přístavby. V tomto konkrétním případě je zatím používaná jako fotografický ateliér. Je ale připravena pro i pro bydlení a může sloužit jako samostatná jednotka, ať už pro odrostlé dítě, nebo k pronájmu.

„V Melbourne máme v současné době obrovskou potíž s dostupností bydlení a nedostatkem bytů. Takže taktika, jako je tato, je způsobem řešení tohoto problému,“ říká Bunbury.

V českém kontextu jsou obdobou vesnické chalupy, které po rekonstrukci stále vypadají jako za starých časů, ale mají – kolemjdoucím skryté – moderní přístavby.