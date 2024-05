Tak tomu bylo třeba i v případě České spořitelny (ČS), na jejíž postup si nedávno veřejně postěžoval ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. A sklidil tím velkou pozornost. „Mé 86leté mamince, která je klientkou ČS, přišel dopis oznamující změny úročení. Jaké bude, se v něm však nepíše. Sděluje jí pouze to, že vše se dozví v aplikaci George nebo pod otištěným QR kódem. Co by si s tím asi tak počala, kdybych za ní nepřijel?“ napsal Bobek na síti X.