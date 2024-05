Změny pro miliony klientů českých bank. Srovnali jsme aktuální úroky na spořicích účtech

„Stále nicméně platí, že se podmínkami spoření snažíme klienty motivovat ke zdravému finančnímu chování, tedy tvorbě rezervy a využívání aplikace George,“ dodal.

To serveru Lidovky.cz popsal pan Josef z Brna. „Dostal jsem od spořitelny SMS zprávu, že budu místo dosavadních pěti dostávat jen 3,25 procenta. Přitom u mě se nic nezměnilo,“ postěžoval si s podmínkou anonymity. Dodal, že má účet Plus, používá internetové bankovnictví George a také investuje do finančních produktů skupiny ČS.

Pětiprocentní sazba je ovšem pouze pro toho, kdo na investice či do penzijního fondu ČS dává aspoň dva tisíce korun měsíčně. Sazba 3,25 procenta je pro klienty s investicí od 500 korun.