Lidé prchají od plynu, šanci dávají jiným způsobům vytápění. Na které z nich lze získat od státu dotaci?

„Enormně se zvedl počet lidí, kteří nám volají a ptají se na alternativu za plyn. Svěřují se, že se obávají omezení dodávek plynu, odrazuje je také rostoucí cena. Zjišťují všechny možnosti vytápění a kotel na pelety je jednou z nich,“ řekl serveru Lidovky.cz Bronislav Hrabák, jednatel společnosti Bronal. „Poptávka je obrovská, práci máme nejméně na rok dopředu. Ty z domácností, které na to mají dost peněz, se je teď snaží dát do čehokoliv, co jim pomůže ušetřit na energiích,“ poznamenal Hrabák.