Ani korunu na plyn, na co stát přidá? Radost mohou mít ti, kteří nestíhali vyměnit starý čmoudící kotel za nový

Do ryze ekologické záležitosti se vložila politika. Ruský plyn už není kvůli nejistotě dodávek a budoucích cen žádoucí položkou na seznamu paliv, které Česko dotuje. Ani jeden z programů, které jsou určené pro pořizování ekologičtějšího vytápění, už nebude proplácet nákup plynových kotlů. Dotaci na plynové vytápění dostane jen ten, kdo si ho stihne objednat do konce dubna. Je to v souladu s tím, jak o této surovině smýšlí Brusel.