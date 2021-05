Škodě se povedl malý technický zázrak. Nová Fabia je daleko větší a dospělejší auto než její předchůdkyně

Praha Čerstvě představená čtvrtá generace Škody Fabia udělala oproti předchůdkyni výrazný mezigenerační skok. O revoluci hovořit nemůžeme, ale nová fabia zaznamenala asi nejvíce změn v historii celého modelu: mezigenerační obměny bývaly pozvolnější. Důvodů je celá řada a fabia je díky nim výrazně vyspělejším vozem než dřív.

Zní to jako takové automobilové klišé: vždyť téměř každé nové auto je lepší než to předchozí. Obvykle je větší, má lepší techniku, komfortnější interiér, nabízí třeba výkonnější motory a zákazníka více rozmazluje. Jenže v dnešní době tlaku na snižování emisí to vlastně zas až taková samozřejmost není. Řada vylepšení totiž míří do oblastí, díky kterým mohou vozy splnit dnešní čím dál přísnější legislativní požadavky, především ty na emise.

Že je tedy nová fabia po dlouhé době opravdu výrazně větší než její předchůdkyně, je vlastně takový malý technický zázrak: Škoda totiž vyrobila větší a dospělejší auto, u kterého se jí zároveň podařilo udržet emise velmi nízko.

Větší a šmrncovnější

Jistě, vzhledem k současné koncernové politice bylo jasné, že fabia využije platformu MQB-A0, kterou má třeba příbuzný Volkswagen Polo či Seat Ibiza – právě ta přináší onen nárůst vnějších i vnitřních rozměrů. Ovšem i to, jak fabia dospěla, je možná až překvapivé. V mnohém totiž dovede novinka nejspíš zatopit i většímu hatchbacku scala, který využívá stejnou koncernovou techniku.

Ano, scala je nadále větší a prostornější – při délce 4362 mm oproti 4108 u nové Fabie nabídne více místa hlavně na zadních sedadlech a také v zavazadelníku. Scala pojme 467 litrů, ovšem fabia si tu oproti předchozí generaci pořádně polepšila a nabízí 380 litrů (o 50 litrů víc než dřív). Můžeme tedy hádat, že kombík, který dorazí na trh v roce 2023, scalu v přepravní kapacitě asi překoná, přitom možná nebude delší.

Nicméně místo v kufru ani na zadních sedadlech nemusí být pro mnoho zájemců o novou fabii či scalu důležité: typickými zákazníky jsou lidé, jimž dospěly děti a jezdí autem sami nebo ve dvou, Škoda by také k nové fabii chtěla přilákat mladší zákazníky. I proto dostala novinka opravdu povedený dynamický design, „malá“ fabia je teď možná tou nejšmrncovnější a nejmladistvější škodovkou.

Proč? Důvody jsou poměrně jasné: fabia je pro Škodu nesmírně důležitá, nadále je to její druhé nejprodávanější auto a je to v podstatě její vstupní model. Tedy vůz, jenž ke značce mimo jiné přiláká spoustu zákazníků vůbec poprvé, ti s ní pak rostou a postupem času si koupí třeba i některý z větších a dražších modelů. Zatímco octavii si kupují především firmy, fabia je ze všech typů značky tím nejoblíbenějším vozem u soukromých zákazníků. I to je nesmírně důležité.

Pro mladé i náročné

Nová fabia je tedy i v době nastupující elektrifikace pro Škodu zásadní auto: v automobilce přiznávají, že dokonce dostala za úkol oslovit mnohem širší publikum než dosud. Na jedné straně to má být právě onen vstupní model pro ty, kdo nechtějí či nemohou za auto utrácet příliš, na straně druhé má ale vyhovět i náročným zákazníkům, kteří třeba kvůli emisím i celkové ceně větší auto nechtějí, ale žádají přece jen moderní prvky výbavy.

Ty samozřejmě fabia má. Je tu moderní infotainment se službami konektivity, základem jsou LED světlomety (a pokročilé full LED za příplatek), samozřejmostí jsou pokročilé bezpečnostní systémy, jež by měly zajistit skvělé výsledky v testech organizace Euro NCAP.

Vyšší cena

Jediný výrazně levnější konkurent je Dacia Sandero, jenže ta šetří třeba na bezpečnostní technice, takže v Euro NCAP získala jen dvě hvězdičky z pěti (na něž cílí fabia). To je něco, co Škoda nechce dopustit, neprospělo by to image vozu ani celé automobilky.

Dalším důvodem vyšší ceny je technika: nová Fabia využívá mnohem víc vysokopevnostní oceli než předchůdkyně, snižovat emise pomáhají třeba speciální žaluzie před chladičem, narostla bezpečnostní výbava. Výrazně dražší je platina, která se využívá pro katalyzátory.