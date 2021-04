Šéf Škody Schäfer: Česko potřebuje továrnu na baterie, vhodnější zemi těžko najdete, ale samo to nepřijde

Svět se mění. Loučení s automobilovými spalovacími motory a přechod na elektromotory nabírá obrátky. Česko nesmí zůstat stranou. Jednou z priorit je mít na svém území výrobu elektrických baterií. „To je pro zemi, která je tak závislá na automobilovém průmyslu, klíčové,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz nejvyšší šéf Škody Auto Thomas Schäfer. Mateřský koncern Volkswagen chce takzvaných gigafactory vybudovat celkem šest.

Česko je jedním ze zájemců, konkurence jiných zemí je silná. „Ve Španělsku se velice pevně semkli průmysl, výrobci i distributoři energie a vláda a dali dohromady plán, jak chtějí zemi do budoucna elektrifikovat, stavět továrny na výrobu baterií, prostě transformovat. Takhle to musíme rychle udělat i v Česku,“ zdůrazňuje Schäfer. Dodává, že výroba elektrobaterií je aktivum budoucnosti, o něž usiluje řada zemí.



Další nutností je podle šéfa nejvýznamnějšího českého podniku i státní podpora elektromobility. Automobilka Škoda o ní s vládou vyjednává.

Lidovky.cz: Od srpna jste šéfem nejvýznamnějšího českého podniku. Předtím jste mnoho let pobýval v Jihoafrické republice a v posledních letech tam řídil aktivity koncernu Volkswagen. Jak se vám líbí v Česku?

Česko je úžasné. Poznal jsem ho už v roce 1989, tedy krátce před sametovou revolucí, kdy jsme zde strávili coby studenti na školním výletě celých čtrnáct dní. Vzpomínka na ty dva týdny mě provází v podstatě celý život, protože se mi tady tehdy moc líbilo. A pak jsem tady byl párkrát na dva tři dny, na služebních cestách do Škody a podobně. Praha je jedním z nejkrásnějších měst, která jsem kdy viděl. Naprosto mi vyhovuje česká mentalita, ta radost ze života, humor a umění nebrat sám sebe úplně vážně. K tomu mi chutná české pivo. Takže se tu cítím výborně, i když momentálně je tu na můj vkus trochu zima. Ale zažil jsem tady už i léto a to bylo opravdu skvělé.