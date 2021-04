Elektrická Škoda Enyaq přijde na trh 13. května, říká šéf automobilky. Zájem prý předčil očekávání

PRAHA Automobiloví nadšenci, zejména fanoušci aut s elektrickým pohonem, se konečně dočkají dlouho vyhlížené elektronovinky z produkce Škoda. Jak řekl ve velkém rozhovoru pro Lidovky.cz nejvyšší šéf Škody Auto Thomas Schäfer, elektrické SUV Škoda Enyaq iV přijde na trh 13. května.

„Zájem o tento vůz je daleko větší, než jsme čekali, jsme opravdu nadšeni,“ konstatuje s neskrývanou pýchou Schäfer. Na český trh letos plánuje mladoboleslavská automobilka dodat asi dva tisíce vozů z této modelové řady.



Model Enyaq představila automobilka už loni na podzim, kvůli zpoždění výroby souvisejícímu s pandemickou situací se ale k zákazníkům dostane až teď.

V Německu je nové SUV uváděno na trh právě nyní. A podle šéfa Škody se ho hned prodalo asi pět tisíc. „Bez zkušební jízdy, prakticky bez toho, že by zákazník to auto kdy viděl na vlastní oči,“ popisuje Schäfer. V rámci Evropy podle něj Škoda Enyaq eviduje asi 20 tisíc předobjednávek a toto číslo každým dnem roste.Horkou novinku dělá ze Škody Enyaq iV to, že už je postavena na nové modulární platformě MEB, kterou speciálně pro elektrická auta vyvinul koncern Volkswagen.

Výroba prvního elektromobilu značky, malého městského Citigo, stále ještě dobíhá, objednávat jej už ale nelze. Thomas Schäfer vysvětlil, že modernizace Citigo by se nevyplatila. „Nyní máme nový elektromobil, Enyaq iV, první auto na koncernové platformě MEB určené pro elektrické modely, a nabízíme tak úplně jinou dojezdovou vzdálenost, jiný výkon. Elektrická platforma je důležitá, znamená i nové možnosti konektivity a další pro uživatele atraktivní prvky. Vývoj a další modernizace modelu Citigo by nedávaly ekonomicky smysl. Navíc v tuto chvíli pracujeme na tom, abychom do roku 2025 představili další elektrický model, menší než Enyaq iV,“ řekl Schäfer.

Vývoj tohoto auta je teprve na začátku, takže podrobnosti včetně jména zatím nejsou známy. A co cena? „To příští auto, které bude menší než Enyaq iV, bude zcela jistě levnější. A přitom to neznamená, že bude malé. Enyaq je obrovské auto, co do prostoru srovnatelné s Kodiaqem,“ říká Schäfer. Na přesnější úvahy o ceně je podle něj ale ještě příliš brzy. „Jsme teprve u koncepčních prací. Máme ale cíl, že cena bude velmi konkurenceschopná s tradičními vozy,“ dodává.

Enyaq patří mezi největší auta vyráběná ve Škodě. Je jen o pár centimetrů menší než SUV Škoda Kodiaq či Octavia Superb. Jeho cena začíná těsně nad milionem korun.

