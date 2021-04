Čínské SUV za cenu Fabie míří do Evropy. Zatím se spalovacím motorem

ŠANGHAJ/PRAHA Na autosalonu v Šanghaji se představila upravená třetí generace vozu Haval H6, nejprodávanějšího čínského SUV. Dosud byly čínské novinky určené hlavně pro odborníky, nyní by si jich ale měla začít všímat i Evropa. A nejen proto, že vůz nabízí připojení k internetu 5G.

Haval patří mezi značky z říše středu, které se dlouhodobě snaží prosadit v Evropě. U nás si nyní například zaplatila propagaci novinky i v České tiskové agentuře. Značka spadá pod skupinu Great Wall Motor (volně přeloženo Automobilka Velká čínská zeď) a soustředí se výhradně na vozy SUV.



Prodává se ve stále větší části světa. Původní jihoamerické nebo africké trhy doplnila například Austrálie a Nový Zéland, v Evropě jsou pak k mání na Ukrajině a v Rusku, ze zemí EU v Itálii a Bulharsku.

Na západ přes Rusko

Samotný Haval H6 patří podle údajů automobilky k vozům, které zamíří více na export než na domácí čínský trh. V Číně se prodává kolem 400 tisíc kusů ročně (rekord je téměř 600 tisíc).

Automobilka ve své expanzi pokračuje prakticky každý měsíc. Nejde jen o vstupy na nové trhy – minulý měsíc například v několika zemích střední Asie –, ale také si zajišťuje nové výrobní kapacity. Naposledy oznámila nové závody v Thajsku a v Rusku.

Prodejní výsledky v Evropě nejsou v posledních letech valné, lepší byly před necelými deseti lety, když se rozjela montáž v Bulharsku. Vozy skupiny Great Wall ale neprorazily a výsledek výrazně zaostal za očekáváním. Závod u Sofie dokonce zbankrotoval.

Nyní se automobilka snaží prosadit znovu. Prodeje jsou ale v Evropě zatím extrémně malé, jde o desítky či stovky kusů. Zatím to není nic, co by mělo zavedené značky znervózňovat. Před koronavirem se v Evropě prodalo téměř 16 milionů vozů ročně, loni šlo o necelých 12 milionů.

Zatím se spalovacím motorem

Haval se od ostatních čínských automobilek liší tím, že se chce v Evropě prosadit se spalovacími motory. Další čínské značky sází spíše na elektromobily. Čína je jejich obřím výrobcem a největším trhem. Elektromobil také automaticky plní evropské emisní normy, zatímco spalovací motory musí projít úpravou.



Znát je to i na českém trhu, kde Číňané dokážou prodat výhradně elektrická auta. K mání je například elektrická dodávka Maxus nebo kompaktní elektromobil značky Jac, dealery už nějakou dobu hledá automobilka Dongfeng, která již začala s prodejem na Slovensku. Ta jediná vedle elektromobilů nabízí i vozy na benzin.

Úspěch ale zatím nepřišel. Jac v Česku za první tři měsíce letošního roku zaregistroval jediné auto, Maxus také jen jednu dodávku. Loni situace nebyla lepší, Jac měl za celý rok jedno auto, Maxus čtyři.

Jedním z důvodů slabých prodejů je slabé povědomí o tom, že tyto značky vůbec existují. A také nepřesvědčivá kombinace ceny a hodnoty. Například elektrický Jac iev7 stojí 809 tisíc korun, což je částka, za kterou lze koupit srovnatelné elektromobily zavedených značek, které mají v Česku dealerskou i servisní síť. Roli mohou hrát i katastrofální výsledky některých čínských vozů v nárazových testech. Ty jsou už sice většinou minulostí, ale nedůvěra Evropanů může přetrvávat.

Auto za tři čtvrtě milionu?

Jakou cenu nasadí Haval u případného vstupu na český trh, není zatím jasné. Základní ceny z čínského trhu, kde jsou menší nároky na emise a povinnou výbavu, začínají v přepočtu nad 400 tisíci korun.

Blíže realitě ale bude fakt, že předchozí generace modelu H6 se v Bulharsku prodává v základní výbavě s automatickou převodovkou v přepočtu za 582 tisíc korun. Což je na vůz, který je jen o málo menší než Škoda Kodiaq, stále zajímavá cena. Za 750 tisíc korun je k mání verze s nejsilnějším motorem a plnou výbavou. To je stále méně než stojí Kodiaq v základní výbavě s nejslabším motorem a manuální převodovkou.