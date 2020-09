Sedli jsme si do nového elektromobilu od škodovky. Čím Enyaq řidiče překvapí?

Praha Dlouho očekávaná elektrická novinka značky Škoda je tu. Enyaq iV je v mnohém pro automobilku přelomový a nový, na druhou stranu je zároveň zastáncem tradičních hodnot. To se ukázalo i při první obhlídce vozu: nečekejte žádný sci-fi futuristický vůz, Enyaq iV je svým způsobem auto jako každé jiné. Jen po vyjetí energie z baterií musíte počkat, než „dotankujete“ energii do baterií.

Ačkoli je Enyaq iV postaven na výhradně elektrické platformě MEB koncernu Volkswagen a své elektrické modely se třeba mateřská značka snaží výrazně odlišit od běžné produkce, nový Enyaq iV se podle našich prvních dojmů tradičním škodovkám vlastně nijak nevymyká.

Ano, vzhled auta v mnohém prošel oproti stávajícím klasickým modelům výraznou evolucí, ale Enyaq iV rozhodně není žádný výstřední vůz, který by měl oslovovat jen úzkou skupinu zákazníků, zejména fanoušků elektromobility. Podobně jako ID3 u Volkswagenu (to je klasický hatchback) je u Škody Enyaq iV poslem elektromobility pro všechny a v provedení z Mladé Boleslavi to vlastně platí dvojnásob.

Byť tím pro všechny je myšleno spíše z hlediska vkusu a praktických potřeb, než z hlediska ceny. Jak konkrétně bude ceník vypadat, zatím nevíme, ale automobilka prozradila, že v Česku bude nejlevnější provedení začínat na částce 1 059 990 korun, a to rozhodně není málo. Na druhou stranu v Česku je dost zákazníků, kteří si za podobné ceny kupují dieselové SUV Kodiaq, takže i elektrický Enyaq určitě najde dost příznivců.

Dlouhá kabina

Určujícím prvkem nového Enyaqu je sada baterií pod podlahou, která tvoří jakýsi základ platformy MEB. Díky tomuto řešení dostali konstruktéři jasně definovaný a vcelku dlouhý prostor, na kterém mohou stavět celé auto a hlavně jeho interiér. Takže Enyaq iV jasně definuje jeho dlouhá kabina: vůz má nezvykle krátkou příď (tam se pod kapotou nachází spousta elektrické techniky), ale dlouhý rozvor a protaženou kabinu s vysokými boky s velmi jemně klesající linií střechy.

Výsledkem je auto nezvyklých, ale překvapivě vyvážených proporcí. Krátká příď má vzadu protiváhu v trochu z bočního pohledu nezvykle „lámané“ zádi s pátými výklopnými dveřmi. Enyaq iV naživo nepůsobí přehnaně mohutně, ale „svalnatý“ určitě je. Tvary nejsou tak dominantní jako u studie Vision iV, celek designéři zjemnili, a i přes určitý posun oproti stávajícímu designovému jazyku značky si troufáme tvrdit, že se nakonec Enyaq iV strefil do opravdu širokého vkusu. To ostatně značka pro úspěch vozu potřebuje.

Hodně se nám naživo líbí příď auta, která je dynamická a ostřeji řezaná, než u aktuálních zakulacených „čumáků“ ostatních modelů značky. Automobilka tu přichystala jednu zajímavou designovou novinku, kterou si budou moci užít majitelé vozů Founders Edition a zákazníci ostatních variant si ji budou moci pořídit za příplatek: Škoda tomu říká Crystal Face - je to maska chladiče s krystalickými prvky podsvětlenými sestavou celkem 140 diod.

Nevzpomínáme si, že by nějaká automobilka takto doposud rozsvítila svou čelní masku, takže je to určitě originální věc, která zaujme. Komu se nelíbí, auto takto vybavené si nepořídí, komu ano, bude si užívat především světelné animace při příchodu k vozu nebo odcházení od něj. Za jízdy by maska svítit neměla a neměla by ani zasahovat do celkového fungování světlometů s povedenou grafikou.

Jestli je naopak z nějakého pohledu Enyaq iV trochu nudný, tak je to záď. Ta působí malinko fádním dojmem, ale jen opravdu z přímého zadního pohledu. Jakýkoli úhel už znamená pohled na linky boků, které dojem napravují.

Spousta prostoru

Dlouhá kabina na dlouhém rozvoru slibuje velký vnitřní prostor a Škoda se jím také chlubí. V řeči marketingu říká, že na délce Octavie nabízí Enyaq prostor většího Kodiaqu, jenže to zrovna není v reálu ideální přirovnání. Už jen proto, že velikostní rozdíly mezi zmíněnými třemi vozy jsou z tohoto hlediska spíše kosmetické. Octavia v provedení kombi měří na délku 4 689 mm, Enyaq iV je o čtyři centimetry kratší (4 649 mm) a Kodiaq zase nepatrně delší (4 697 mm).

V praxi se ale uvnitř projevuje zcela odlišné využití obestavěného prostoru, ve kterém nemusí konstruktéři řešit třeba tradiční středový tunel. Kabina vozu je dlouhá i uvnitř a v podélném směru je tu opravdu dostatek místa, pocitově asi víc než v Octavii či Kodiaqu. Na druhou stranu při podobném půdorysu neumí být Enyaq sedmimístný jako Kodiaq, to zatím platforma MEB nedovoluje.

Příjemná se zdá být i šířka v oblasti ramen, zadní sedadla působí pohodlně, byť se nám zdálo, že mají trochu měkčí sedáky, než je u škodovek obvyklé. Uvidíme, jaké tedy bude pohodlí na delších cestách, kde je pevnější opora těla důležitá (ale ne, že by nešla zvládnout s měkčími sedáky).

Enyaq iV: technická data pro český trh Rozměry délka 4 649 mm šířka 1 879 mm výška 1 616 mm rozvor 2 765 mm Model ENYAQ 60 iV ENYAQ 80 iV ENYAQ 80x iV ENYAQ RS iV Pohon 4 x 2 4 x 2 4 x 4 4×4 Max. výkon 132 kW 150 kW 195 kW 225 kW Max. točivý moment 310 Nm 310 Nm 425 Nm 460 Nm Zrychlení 0-100 km/h 8,7 s 8,5 s 6,9 s 6,2 s Max. rychlost 160 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h Dojezd (WLTP) 390 km 510 km 460 km 460 km

Ani prostor nad hlavou není vůbec špatný. V autech s panoramatickou střechou často vyšší postavy trpí, ale tady i přes to, že má na SUV Enyaq přikrčenější profil, je to v pohodě: místa nad hlavou je pro dlouhány tak akorát jak vpředu, tak vzadu, posádka tu ale rozhodně nemá pocit, že si nad hlavou veze spoustu vzduchu. To je opět dáno použitou platformou, která má v podlaze vrstvu baterií a tak se tu standardně sedí trochu výš: ale žádné šplhání do sedadel není třeba, Enyaq iV je v tomto ohledu spíše takový zvýšený hatchback s komfortnějším nastupováním.

Tradiční českou disciplínou je pak zavazadlový prostor. Tady Enyaq iV slibuje 585 litrů, což je naopak výrazně méně, než Octavia nebo Kodiaq. A v praxi sem nejspíš opravdu tolik nákladu jako do těchto oblíbených chalupářských „stěhováků“ nenacpete. Potíž opět není v délce (mimochodem, sklopení zadních sedadle vytvoří malý schod), ale ve výšce. Je vidět, že tady je pod podlahou dost techniky a hlavní podlaha zavazadelníku je tak docela vysoko.

Pod ní je sice ještě u zadního náranzíku další prostor, ale sem se složí tak právě nabíjecí kabely a další příslušenství (třeba rukavice i praktický čistič kabelů, což jsou dvě houbičky proti sobě v plastové objímce), na náklad to moc není. Zklamáním ale zavazadelník určitě není, kdo nenakládá auto doplna, bude spokojen. Prostor je snadno přístupný, má pravidelný tvar a řadu praktických prvků. Oblíbená škrabka na led se například přestěhovala z víčka palivové nádrže (to Enyaq nemá) na vnitřní stranu výklopných pátých dveří.

Jako v normálním autě

V interiéru Enyaq iV se celkově cítíme velmi příjemně. Základ je v tom, že se opět nesnaží auto dramaticky odlišovat od toho, co je dnes obvyklé. Základní design i uspořádání interiéru je tak hodně podobné třeba právě nové Octavii, linky palubní desky jsou elegantní a rozhodně nepůsobí fádně, což bývalo kdysi škodovkám vyčítáno. Vlastně nic tu ale nenapovídá tomu, že sedíme v elektromobilu.

Enyaq iV na Tour de France Škoda Enyaq iV se ve středu 2. září ocitne v čele pelotonu cyklistického závodu Tour de France. Půjde o 183 kilometrů dlouhou etapu z Gap do Privas. Enyaq poslouží jako „velitelská centrála“ ředitele závodu Christiana Prudhomma a závodních komisařů Tour. Nový model značky Škoda, která je partnerem závodu už od roku 2004, pak doprovodí závodníky ještě při individuální časovce z Lure do La Planche des Belles Filles a naposledy také během závěrečné etapy dlouhé 122 kilometrů. Ta vede z Mantes-la-Jolie do Paříže, kde závodní pole po 21 absolvovaných etapách a celkem 3 470 kilometrech projede cílem na pařížském bulváru Champs-Élysées

Ano, jsou tu některé nové prvky, ale ty nutně nemusí s elektromobilitou přímo souviset, byť v případě platformy MEB tomu tak vlastně je. Řeč je třeba o minimalistickém přístrojovém panelu pod volantem, který je menší, než ty v tradičních škodovkách. Jde o to, že je od počátku navržen jako displej a neexistuje varianta s tradičními „budíky“, takže se mohla jeho konstrukce změnit.

Pro někoho ale možná bude trochu utopený a zbytečně daleko, na druhou stranu bude dobře odstíněný od slunečních paprsků. Škoda navíc nabídne v lepších verzích nebo za příplatek inovativní head-up-displej s rozšířenou realitou, kde se například navigační pokyny budou promítat přímo do zorného pole řidiče – šipka na okně auta ho navede přímo na danou odbočku. Tady jsme moc zvědavi, jak to bude fungovat v praxi.

Výraznější než u jiných vozů Škoda je pak hlavní třináctipalcový displej palubního systému, který má i trochu novou logiku, ale opět nejde o dramatickou změnu oproti třeba nové Octavii s novou generací infotainmentu platformy MQB.

Škoda pro zákazníky připravila namísto tradičních výbavových stupňů určité designové linie interiéru, které sice trochu souvisí třeba se zvolenou kapacitou baterie a výkonem auta, ale v zásadě si je bude moci zákazník zvolit relativně svobodně. Na premiéře jsme viděli v principu tři koncepce: interiér čalouněný látkou využívající recyklované materiály, provedení se sedadly částečně v kůži a částečně v látce, i celokožený interiér. Všechny varianty působí velmi dobře a elegantně, i látkové verze mají určitý nádech, řekněme, luxusu.

Luxus není v tomto ohledu ale to pravé slovo: spíš jde o to, že materiál a design působí dobře a moderně. Škoda se v materiálech k vozu chlubí, že byly výbavové linie inspirovány třeba moderními interiéry domovů a něco na tom skutečně bude.

Čeká na úspěch

Škoda už mnohokrát ve své historii ukázala, že dovede nabídnout auta, která zákazníky zaujmou. A Enyaq iV je podle našich prvních dojmů rozhodně dalším takovým autem. Při vší své „jinakosti“ je vlastně úplně normální a obyčejný, až by se snadno dalo zapomenout, že je to elektromobil, který má samozřejmě své přednosti i úskalí.

Bez ohledu na emisní diktát, který automobilky nutí elektromobily usilovně vyvíjet, představovat a především prodávat, je to zajímavé auto, které si bezpochyby svého zákazníka najde. A jak už tomu nejednou bylo, možná jich ani v tomto případě skutečně nebude málo, a to i přes vyšší cenu.