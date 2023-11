Jak vybrat tu správnou střední školu? Pozor na nový systém prioritizace přihlášek, má i své nevýhody

„Střední školu jsme nejdřív vybírali podle toho, jestli je, nebo není soukromá a kolik se na ní platí. Přednost měly ty státní. Vzdálenost od domova jsem ani moc neřešila, ale vím, že pro jiné je to problém,“ popisuje čtrnáctiletá Michaela z Prahy.

„Důležité pro mě je přijít na den otevřených dveří a pak se rozhodnout, jestli tam chci opravdu nastoupit. Vyhledali jsme několik škol a zjistili jejich kritéria přijímacího řízení. Přijímačkám od Cermatu se zřejmě nevyhnu, ale i na to se dá dobře připravit a zatím se mi to daří,“ vypráví Michaela, která navštěvuje přípravné kurzy z češtiny a matematiky a na první místo do přihlášky chce napsat odbornou střední školu se zaměřením na knihkupectví.

Michaela je jedním z tisíců dětí, jež v letošním roce čeká výběr střední školy a přijímací zkoušky. Skutečnost, že pochází z hlavního města, je pro ni výhodou v tom, že škol je zde velké množství a všechny jsou snadno dostupné městskou dopravou. Nevýhoda naopak spočívá v tom, že v posledních letech zažívají pražské školy značný přetlak uchazečů.