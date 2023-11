Přijímačky na SŠ: kapacity chybí. Je zde další silný ročník, s navýšením počtu tříd otálí především Praha

Shodně pak sázejí na elektronizaci přihlášek, zároveň navyšují i kapacity škol. Ale Praha, která je převisem zájemců postižena nejvíc, zatím vyčkává. Dny otevřených dveří, na nichž se děti chtějí dozvědět, kolik žáků ta či ona škola přijme, jsou přitom už v plném proudu.

Většina škol se drží cifer přijímaných z minulých let, přestože ministr školství opakovaně deklaroval navyšování kapacit. Ačkoli rodiče věřili těmto slibům, výrazné přidávání míst na stávajících pražských gymnáziích, po nichž byla letos nebývalá poptávka, metropole nechystá.

O něco optimističtější je situace v jiných krajích, které LN oslovily. Střední Čechy, z nichž řada dětí jezdí studovat do Prahy, což zvětšuje převis poptávky v hlavním městě, slibují stovky nových míst. V lavicích devátých tříd přitom sedí další extrémně silný populační ročník.

„Už nemáme kam růst“

„V Praze se mají otevírat gymnaziální třídy při odborných školách, ale jinak si nejsem vědoma toho, že by ještě na normálním gymnáziu bylo místo pro další třídu. Kde to šlo, tam už třídy otevřeli,“ potvrdila serveru Lidovky.cz předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová. „Na našem gymnáziu například už nemáme, kam se rozrůst. Maximálně můžeme zvýšit počet dětí ve třídě z 30 na 32, jako jsme to udělali letos,“ zdůraznila.

Přesné cifry pro příští přijímací řízení na střední školy, které se uskuteční v dubnu, není schopen garantovat ani pražský magistrát, který školy zřizuje.