Co čekat od přijímaček 2024: přetlak mají vyřešit elektronické přihlášky i systém preferovaných škol

Pomohou online přihlášky. Program pro podání elektronických přihlášek z dílny Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) již mají ředitelé k dispozici.

„Ředitelé středních škol a gymnázií se mohou pomocí svých stávajících hesel do našeho systému přihlásit do nového systému DIPSY a prohlédnout si prostředí v testovacím režimu,“ potvrdila Lidovkám Jana Patáková, mluvčí Cermat. Cermat chce podle svého ředitele Miroslava Krejčího systém spustit nejpozději k 15. lednu 2024. Školy tak budou mít půl měsíce na detailní seznámení s programem. Možnost podání přihlášek pak bude uchazečům následně umožněno od 1. do 20. února příštího roku.