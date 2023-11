Boj o místa na středních školách se blíží. Kolik přihlášek mohou žáci podat, jak a do kdy?

A napínavé to bude i proto, že naprogramování chystaného systému elektronických přihlášek slíbil Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zajistit do konce letošního roku, ovšem není jisté, zda to zvládne. Teprve nedávno totiž šéf Cermatu Miroslav Krejčí sestavil tým externích IT odborníků, kteří by měli začít pracovat na novém programu. Celý systém bude muset být plně funkční od 15. ledna, protože to je datum, kdy ředitelé škol musí přesně znát podmínky přijímacího řízení.

Přípravné kurzy se už rozbíhají a studentům se krátí čas i na podání přihlášky. Tu by totiž podle předběžných informací Cermatu měli podávat mezi 1. a 20. únorem, což je o něco dříve než loni, kdy byl termín do 1. března. MŠMT už také stanovilo dubnové termíny zkoušek, a to na 12. a 15. 4. 2024 pro čtyřleté obory vzdělávání včetně nástavbového studia, 16. a 17. 4. 2024 pro šesti- a osmiletá gymnázia a náhradní termíny pro všechny obory na 29. a 30. 4.

Obsah samotných zkoušek se však nemění. Budoucí středoškoláky opět čekají jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z češtiny a matematiky od centra Cermat. A protože počet deváťáků v posledních několika letech roste, dá se po místech na čtyřletých oborech SŠ očekávat velká poptávka (k JPZ se v roce 2022 hlásilo zhruba 103 tisíc žáků, letos to bylo asi 114 tisíc a v příštím roce bude toto číslo podle odhadů opět mírně vyšší).