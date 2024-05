Ceny bytů podle regionů: kupující už nečekají další pokles, prodávající ale nemohou zdražovat příliš

S blížící se polovinou roku je jasné, že hypotéky zase tolik nezlevňují, a poptávka proto neroste tak silně, jak se optimisté domnívali.

„Výrazné zlevňování hypoték se ve střednědobém horizontu očekávat nedá,“ říká Petr Hána, šéf nemovitostního oddělení společnosti Deloitte. I když sazby centrální banky klesají, současné ceny hypoték již v sobě nějakou dobu obsahují očekávání poklesu sazeb kvůli konkurenčnímu prostředí bank.

„Úrokovou sazbu hypoték lze pro několik příštích let očekávat přibližně okolo 4,5 procenta,“ předpokládá Hána. To není nic, co by hypotéky – navíc při stávajících cenách nemovitostí – výrazně zpřístupnilo. Hypoték se tak stále poskytuje mnohem méně, než bylo běžné před pandemií.