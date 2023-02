Česká jablka nejdou na odbyt kvůli konkurenci z Polska. Náš severní soused valnou většinu své jablečné produkce vyvážel do Ruska a Běloruska. Ty se však ocitly na sankčním seznamu Evropské unie. Od anexe Krymu v roce 2014 tak nemůže Polsko vyvážet do Ruska a od loňska kvůli zapojení Běloruska do války na Ukrajině ani tam. Loňskou bohatou úrodou tak Poláci zaplavili trh EU, včetně Česka.