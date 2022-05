Z téhle krize se neprožereme, míní exguvernér ČNB Singer. Inflaci podle něj musí porazit vláda

Rozhovor

Nejsme v situaci, kdy by nám hrozila recese, říká hlavní ekonom Generali CEE Holding ve střední a východní Evropě a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. Je to vidět zejména na tom, že nezaměstnanost je u nás nízká a každý, kdo si chce přivydělat, si přivýdělek najde. Ekonomiku je potřeba zchladit, úroky by měly být jeden až dva procentní body nad dlouhodobou inflací, která je rozhodně dvojciferná.