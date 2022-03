Jak řešit inflaci a energetickou nouzi? Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer doporučuje vládou opomíjený postup

„Vláda má podle mne možnost, o které z mého pohledu nepochopitelně vůbec neuvažuje. My vyrobíme více elektřiny, než spotřebujeme, a tu přebytkovou vyvážíme. Ale v tuto chvíli není žádný důvod ji exportovat,“ míní hlavní ekonom Generali CEE Holding v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Česká republika podle posledních dostupných dat Energetického regulačního úřadu vyvezla v roce 2021 zhruba 11 TWh z přibližných 84 TWh, které vyrobila. Pro představu jde zhruba o roční spotřebu Prahy a Středočeského kraje dohromady.

Podle Singera by Česko mělo také více spolupracovat s Polskem na energetické nezávislosti na Rusku. „Dostával by se tak k nám zkapalněný plyn, který lze dovážet z Ameriky,“ říká Singer.

Lidovky.cz: Inflace v únoru dosáhla 11,1 procenta. Co tomu říkáte?

Vysoká inflace se čekala. I centrální banka komunikovala, že se inflace přehoupne přes desítku. Zajímavé je, že meziměsíčně stoupla skoro o 1,5 procentního bodu. Takže je vidět, že se do dodavatelsko-odběratelských smluv propsaly nové ceny energií. Některé se propisují teď a to bude ještě nějakou chvíli trvat. Cenové tlaky kvůli válce a jejím dopadům porostou dál. Pokud by únorové tempo meziměsíčního nárůstu cen mělo pokračovat, pak bychom měli celoroční inflaci zhruba 15 až 20 procent. Nemyslím to ale tak, že se takhle vysoká inflace dá čekat.