Singer radí, jak naložit s penězi. Očekává, že koruna bude posilovat

Lidovky.cz: Vyplatí se podle Vás v této době – době vysoké inflace a války, která se nachází tak blízko nám – převádět úspory z korun do cizích měn?

Já myslím, že pro mnoho lidí, co si šlo do směnáren pro eura, šlo spíš o válku. Chtěli prostě hotovost pro případ, že budou, řekněme si to na rovinu, utíkat. A z toho titulu se nemá moc cenu o inflaci a upřímně ani o rozdílu několika procent na kurzu bavit. Jiná věc je, že jsem čekal, že ČNB začne intervenovat a z tohoto hlediska mělo smysl si trochu počkat.

Lidovky.cz: Pokud ano, komu a v jakém objemu a do jaké měny byste takový převod doporučil?

Já vždy doporučuji na úrovni jednotlivce, rodiny držet měny v té kompozici, která odpovídá tomu, kde budu utrácet. Kdo myslí, že odjede, pro toho má smysl držet cizí měnu.

Lidovky.cz: Jak se podle Vás bude vyvíjet kurz koruny?

Očekávám, že bude dál posilovat, protože spekulace na oslabování nedávají při prokázané ochotě ČNB intervenovat smysl, a peněz na to má skutečně dost, naše devizové rezervy jsou skutečně mimořádně vysoké.

Lidovky.cz: Jsou za udržováním koruny na docela silné úrovni intervence ČNB, anebo prostě také trochu opadla panika, která trhy měn rozvíjejících se trhů včetně Česka zasáhla po vypuknutí války?

Obojí. A taky je třeba říci, že koruna od půlky února až do intervencí oslabovala nejméně ze všech středoevropských měn.

Velký rozhovor s hlavním ekonomem Generali CEE Holding a bývalým guvernérnérem ČNB Miroslavem Singerem vyjde na webu Lidovky.cz v sobotu.