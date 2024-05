Česká pošta zavřela další kamenné pobočky, testuje místo nich dodávky. Na jaké problémy naráží zkušební provoz?

Pilotní projekt České pošty má ukázat, jaký potenciál mají mobilní pošty v obcích s kamennou pobočkou, kde jsou poštovní služby poskytovány na základní úrovni. „Služby, a to včetně výdeje balíků, budou mobilní pošty v obcích poskytovat 10 hodin týdně, čímž bude splněna legislativní povinnost,“ popsal pro Lidovky.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Starostovi Vlčic Petru Nesládkovi se takový záměr nelíbí. „Beru to jako zkušební provoz a budu dělat všechno pro to, aby tady kamenná pobočka zůstala,“ uvedl pro Lidovky.cz. Pokud by se to nepodařilo, chce se zastupiteli jednat o možnosti převzetí pobočky v režimu pošta Partner, kdy provoz je na bedrech obce.