Za sexuálním násilím stojí alkohol i porno. Až polovinu zločinů páchají manželé nebo trvalí partneři, říká sexuolog

V rozhovoru pro Lidovky.cz říká, že sexuální násilí se podle něj děje hlavně v rodinách – páchají ho především manželé nebo trvalí partneři. „Tedy ti, od kterých to nečekáme,“ připomíná. Roli v tom často hraje alkohol, pod jehož vlivem se odehrává až 40 procent těchto zločinů.

V poslední době se k tomu ale přidává ještě jeden nezanedbatelný vliv: všudypřítomná pornografie. Běžně už si ji pouštějí i dospívající. „Jednou z jejích negativních stránek přitom je, že prezentuje ženy jako někoho, kdo má neustálou chuť na sex. Muži – zvlášť ti mladí a nezkušení – pak mají o ženách zkreslenou představu. Mají pocit, že jenom čekají na to, až je někdo někde povalí,“ říká Weiss.

Lidovky.cz: Každou šestou Češku donutili k sexu násilím, vyplývá z nového výzkumu Czechsex, který provedl Národní ústav duševního zdraví. To je obrovské číslo. V předchozích výzkumech přitom takto drtivé výsledky nevycházely. Čím to je?

Roli v tom hraje několik věcí. První je ta, že už se ženy nezdráhají tyto věci přiznat. Způsobila to vlna mediálně známých kauz, s nimiž se v poslední době roztrhl pytel. Ženy jsou díky tomu ochotné jít se svými zkušenostmi ven.

Dalším důvodem je i větší citlivost vůči těmto deliktům. Zatímco dřív lidé nad některými věcmi jen mávli rukou, dnes se vůči nim vyhraní. Jejich vnímání se totiž posunulo. Svědčí o tom i americké statistiky, podle nichž jsou čísla zneužitých a znásilněných ještě daleko vyšší než ta česká. Podle mě to ale není tím, že by ve Spojených státech žilo víc násilníků. Je to tím, že se v tamních podmínkách považuje za zneužitou dívku už i dcera, která viděla svého nahého otce přejít z koupelny do ložnice. U nás to prozatím takto nastaveno není. Čísla v našem průzkumu zahrnují jen takové případy, kdy byli lidé donuceni k sexuálním aktivitám násilím nebo hrozbami.

Lidovky.cz: Což uvedlo zhruba 17 procent žen a pět procent mužů. Jen zlomek z nich to ale ohlásil na policii...

Ano, konkrétně to bylo šest procent žen a dvě procenta mužů. To je velmi alarmující výsledek. Ukazuje, jak velký problém tady máme se skrytou kriminalitou.

Lidovky.cz: Proč lidé tyto delikty nenahlašují?

Z našich výzkumů vyplývá, že vůbec největší překážkou bývá stud. Oběti pociťují hanbu, že se jim něco takového stalo. Dost často se to projevuje u dívek, které si touto traumatizující zkušeností prošly v rámci rodiny – zneužil je například otec nebo jiný příbuzný. Když se s tím pak pokoušely svěřit někomu blízkému, například matce, narazily. Matka jim nevěřila. Zpochybnila je a očernila, znovu si kvůli tomu prošly traumatem. Po takových lidech samozřejmě nemůžeme chtít, aby o tom otevřeně a bez bázně mluvili s policií.

Jako druhý nejčastější důvod oběti uváděly to, že nechtěly pachateli ublížit. Samozřejmě proto, že ho dobře znaly. Byl to třeba jejich manžel nebo partner.

Lidovky.cz: To skoro vypadá, jako by se sexuální násilí dělo hlavně v rodinách...