Setkání s medvědem? Nedívejte se mu do očí, lezení na strom použijte až jako poslední možnost k úniku, říká expert

Lidovky.cz: Je běžné, že se medvědi pohybují na české straně hranic se Slovenskem?

V území, ve kterém se tento konkrétní medvěd pohyboval, se tyto šelmy vyskytují téměř každoročně. Přijdou ze Slovenska. Jedná se o území od Lidečka směrem k Vizovickým vrchům. Dále už je oblast až příliš zalidněna, a tak se medvědi posléze vracejí zase zpátky. Takže je to naprosto běžné.

Lidovky.cz: Co se dá říct o tom jedinci na Zlínsku?

Ze záběrů z fotopastí je patrné, že medvěd byl nafocen u myslivecké návnady. Když ucítí potravu, může se přiblížit, pak bychom měli zaměnit strach za respekt a opatrnost. Medvěd, který se vyskytl na Zlínsku, je s největší pravděpodobností zhruba čtyřletý, do 150 kilogramů vážící samec. Většinou žijí skrytě, aktivní jsou převážně za soumraku nebo v noci. Teď je období říje, to pak můžeme spatřit medvěda i za bílého dne. V tuto dobu prochází daleko větším územím. Často o něm ani nevíme, že ho máme za vesnicí.

Lidovky.cz: Policie nabádala lidi k opatrnosti. Jak se ale zachovat, potkáme-li v přírodě medvěda?