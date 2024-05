K výplatě odměna sto tisíc. Zaměstnanci Škody dostávají větší prémie než kolegové ve Volkswagenu

„Skvělou zprávou pro všechny zaměstnance Škoda Auto je, že bonusy a jednorázové platby, které jim budou vyplaceny v letošním roce, opět silně překonávají bonusy a platby v německých závodech Volkswagen,“ uvedl dříve týdeník Škodovácký odborář.

Průměrná odměna u zaměstnanců Škody bude letos 6834 eur (přes 170 tisíc korun), a to ještě bez prémie na konci roku. V závodech Volkswagenu má jít podle odborářů o 5735 eur, tedy o zhruba 30 tisíc korun méně.

S dubnovou výplatou dostávají škodováci první část odměny, sto tisíc korun. Tyto peníze dostane každý, kdo loni ve firmě pracoval alespoň 37,5 hodiny na tarifní odměňování. Část peněz nedostanou třeba lidé v kancelářích, kteří mají jiné typy smluv.

Sto tisíc ale není to jediné, co škodováky čeká, další očekávanou sumou je takzvaný zaručený bonus. To je dalších 70 tisíc korun, jež budou vypláceny ve dvou částech. První přijde za měsíc s květnovou výplatou a druhá s tou listopadovou. Půjde tak o další nadstandardní peníze na výplatní pásce.

Průměrná mzda? 90 tisíc

Podle výroční zprávy automobilky vzrostla loni průměrná mzda na 90 tisíc korun. To znamená růst o 17 procent proti roku 2022. Ne všichni zaměstnanci ale pracují v Česku, průměr zvyšují i vyšší výdělky managementu firmy i například expertů ve vývojové části. Škoda za loňský rok uvádí u tarifních zaměstnanců průměrnou mzdu 68 257 korun.

Nejnižší možná tarifní mzda ve firmě je nyní 34 300 korun měsíčně, a to bez příplatku za práci ve směnách o víkendech či svátcích a bez odměn a dalších bonusů.

Čistý zisk Škody se loni meziročně zvýšil o 154 procent na 1,3 miliardy eur, tedy zhruba 32 miliard korun. Firmě se daří zejména v západní Evropě, naopak očekávaní nenaplnilo působení v Číně a také v Rusku.