Hmyzí hotel pro děti. Jak také může vypadat venkovní učebna pro děti

Děti zpravidla chodí ven, jen pokud to počasí dovolí. Před deštěm utíkají do hlavní budovy a venku nemohou dělat všechny úkoly, které jinak během dne dělají.

Právě to venkovní domeček řeší. Poskytne zázemí před nepřízní počasí, ale i prostor, který ideálně propojí venkovní s vnitřním. Tyto stavby v Česku sice v zahradách školek a škol přibývají, bohužel se ale často neliší od krytých zahrádek restaurací a v dětech nevyvolají žádnou emoci. Stačí si zadat spojení „venkovní učebna“ do Googlu a přizvat děti, aby to ohodnotily. A pak jim ukázat řešení v Plané.

Tam se ukázalo, co se stane, když architektura dodá nápad a hravé tvary. Vznikne něco, co si děti užijí a dospělí jim to závidí. Architekta Klára Kuncová z ateliéru Mooza Architecture se inspirovala populárními hmyzími domečky. „Pomohla i osvícená paní ředitelka mateřské školy v Plané Lenka Vivodíková a velká podpora záměru od vedení města,“ popisuje architekta. Škola byla podle ní nápadům otevřená.

Venkovní učebna je svým způsobem populární hmyzí hotel, kde mají jednotlivé části různé výplně a lákají ve výsledku mnoho druhů hmyzu. V tomto případě se v nich ovšem schovávají bedýnky, barvy nebo herní prvky. Hlavním kruhovým otvorem se přitom nerojí hmyz, nýbrž děti.