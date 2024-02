Energokoncepce jako z Marsu. Ministerstvo průmyslu chystá změnu v nejisté době

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo aktualizaci energetické koncepce České republiky, údajně vůbec poprvé od roku 2015. V koncepci, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, se mimochodem praví, že česká energetika má do budoucna stát na jaderných a obnovitelných zdrojích. A že plyn může být přechodným zdrojem, uhlí se má utlumit do roku 2033 a podobně.

Fakt, že koncepce nebyla aktualizována od roku 2015, není ale sám o sobě žádným argumentem pro to tlačit koncepci právě ve chvíli, kdy panují ty největší zmatky a nejistoty. Momentálně nemáme takřka žádné konstanty; ve hře jsou jen proměnné – a to proměnné s velkým P. Týká se to jádra, plynu, Green Dealu, uhlí i geopolitiky.