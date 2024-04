Evropa chce být lídrem. Ale nemá na to

Analýza

Všichni v Evropě mluví o potřebě pomáhat Ukrajině, a to finančně i vojensky, o zvýšení obranyschopnosti Evropy i o boji s klimatickou změnou. Nehledě na to, že leckdo mluví i o potřebě bojovat s politickou nespokojeností a pravicovým populismem. Tony Barber ve svém článku pro Financial Times upozorňuje, že těchto cílů lze dosáhnout pouze s velmi silnou evropskou ekonomikou.