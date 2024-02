Jaké budou jarní prázdniny na českých sjezdovkách. Karty bereme, ale...

Cash only! Cedulka v pokladně skiareálu Prkenný Důl v Krkonoších vítá první ranní návštěvníky. Z fronty je slyšet zvuky zipů bund, jak lidé loví peněženky. Mladý pár z Polska to rovnou vzdává a odjíždí hledat bankomat.

Na dotaz, proč neakceptují bezhotovostní platby, pán v kukani jen pokrčí rameny. „Děláme na tom,“ řekne neurčitě.

Platit kartou tu nejde nikde. Restaurace u sjezdovky se plní lidmi, ale i zde šustí bankovky a cinkají mince. „Vono se to nevyplatí,“ ozve se z úst bodrého výčepního. „Ale zas my bychom se tu pro hosty rozkrájeli,“ řekne jakoby na omluvu, zatímco típá cigaretu.

Na terase srká horký čaj hospodský Zbyněk z Vrchlabí. Že musel platit hotově, chápe. „Když máte terminál, jsou nízký dýška. A majitel platí za každou provedenou transakci. A znáte to: halíře dělaj talíře,“ směje se.

Bez terminálu

Prkenný Důl přitom není žádný miniareál na konci světa. Sjezdovky jsou dlouhé 3,7 kilometru, využívají zde sněžná děla, pro výuku dětí je tu speciální dětský vlek s malou sjezdovkou... Další vysvětlení, proč zde neberou karty, nabízí bílá cedulka na zdi. Směnný kurz Euro/CZK: 21 korun. Pro směnárníka velmi výhodné, méně už pro majitele hotovosti.

Odmítání bezhotovostních plateb je ale běžné i jinde na horách v Česku. Jak MF DNES zjistila, karty nebere třeba lyžařský areál Samoty v Železné Rudě na Šumavě, tvrdí to o sobě skiareál Hartman v Orlických horách nebo skiareál Veselá v Beskydech. Ten na svém webu doslova píše: Nemáme platební terminál, nevyplatí se nám.

Problém platit kartou ovšem mají lidé i v areálech, kde bezhotovostní platby akceptují v pokladnách u vleků. Terminálem totiž často nebývají vybaveny skibary na sjezdovkách.

Areál Telnice v Krušných horách sice pro koupi skipasů karty přijímá, ale jednotlivé jízdy chce hradit jen hotově. Podobně tak ve slušně vybaveném skibaru na sjezdovce chtějí jen „cash“. Hospoda v areálu byla při naší návštěvě zavřená, takže kdo měl hlad a neměl hotovost, musel vydržet do oběda, až otevře blízký penzion Tereza, kde karty berou.

„Je to trošku rébus. Asi ideální je mít u sebe kartu, ale i hotovost,“ zamýšlí se žena ve frontě na skipas. Ten si chtěla koupit v předstihu na stránkách telnického skiareálu. Ani tam nepochodila. „Jednak to nejde, ale taky tam mají uvedeny ceny z roku 2018. Takže člověk vlastně přijíždí naslepo, neví, co bude platit,“ kritizuje lyžařka.

Tabulka cen na horách Bílá (Beskydy) Dolní Morava Prkenný důl (Krkonoše) Telnice (Krušné hory) Kliny (krušné hory) Skipas v předprodeji 760 Kč – den předem 860 Kč (systém registrací, různé stupně) – předem nelze nelze 600 Kč Skipas na místě 840 Kč

lze platit kartou 1140 Kč

lze platit kartou 600 Kč

jen hotovostí 800 Kč + záloha 100 Kč

lze platit kartou, ale neplatí pro jednotlivé jízdy 630 Kč

lze platit kartou

půjčovna lyží jen hotově Parkování zdarma 100 Kč

automat, pouze kartou zdarma zdarma zdarma Svařené víno na sjezdovce 70 Kč

lze platit kartou 85 Kč

lze platit kartou 60 Kč

jen hotovostí 50 Kč

jen hotovostí 69 Kč

lze platit kartou Hlavní chod a pivo v restauraci v hotelu Plzeň 62 Kč + Smažený hermelín se šťouchanými brambory 186 Kč

lze platit kartou Plzeň

78 Kč + Halušky se zelím a uzeným masem 240 Kč

lze platit kartou Krakonoš 49 Kč + Vepřový bok na pivu, špalíčky, zelí 229 Kč

lze platit kartou Ferdinand 52 Kč + Plněné bramborové knedlíky se zelím

195 Kč

lze platit kartou Kníže Nebes

50 Kč + Vepřová panenka, bramborové šišky a hříbková omáčka

295 Kč

lze platit kartou

České skiareály přistupují k bezhotovostním platbám rozdílně a někdy i dost kreativně. Třeba resort Dolní Morava na Králickém Sněžníku akceptuje karty všude, ale na parkovišti nepochodíte s hotovostí. Celodenní stání pod svahem na parkovišti za závorou stojí stokorunu, ale automat přijímá jen karty.

Paní Milena, která s vnukem Lukášem přijela z Brna, tím byla zaskočena. „Mám sice kartu v mobilu, ale občas mi to zlobí. Už jsem byla připravená poprosit skupinu, co šla kolem, aby mi to zaplatili, dala bych jim bankovku. Ale rozjelo se mi to,“ svěřila se reportérům MF DNES.

„Na horách radši spoléhám na hotovost. Tady jsem poprvé a překvapilo mě to,“ dodala.

Plateb kartami přibývá

Některé skiareály sice zavedly platební terminály ve všech stáncích, kioscích a pokladnách, přesto tam ale otevřeně přiznávají, že chtějí raději hotovost. Centrum Bílá v Beskydech vybízí k hotovostním platbám návštěvníky na cedulkách. Prosíme, pokud to jde, plaťte v hotovosti a ideálně v drobných – máme jich málo a špatně se nám na velké bankovky vrací zpět, stojí na jedné z nich.

„Samozřejmě karty přijímáme, ale jsme radši, když alespoň zálohu za čipovou kartu lidé dají v hotovosti. Tu totiž v hotovosti vyplácíme. Ale snažíme se přizpůsobit,“ vysvětluje reportérům pokladní.

Cedulky s nápisem „Pouze hotovost“ se v Česku začaly objevovat loni, po skončení elektronické evidence tržeb. Přitom z dat karetních společností lze vypozorovat dva trendy. „Zhruba 45 procent malých a středních podniků zaznamenalo v průměru dvanáctiprocentní nárůst tržeb poté, co začaly přijímat digitální platby. A 57 procent uvádí, že zákazníci utrácejí více, když používají karty,“ popisuje Petr Polák, country manager Visa pro Česko. Stejný trend ukazují i oficiální údaje České národní banky: „Počty plateb s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb se zvyšují a za první pololetí roku 2023 se dostaly na 1,2 miliardy. Za celý rok 2021 to bylo téměř 1,8 miliardy“.

Zavřeno. Došly drobné

V budce pod kopcem ve skiareálu Bílá v Beskydech u parkoviště zrovna zavřeli. „Zase šli pro drobné, jezdí pro ně každý den a každý den chybějí. Na kafe nebo svařák si lidé drobné odloží, ale na permice na vlek za celou rodinu prostě přesně napočítáno nemají,“ krčí rameny žena, která obsluhuje v bistru Bauerka hned pod svahem.

Návštěvníci hor se často ani nemají jak dozvědět, jestli budou muset platit papírovými penězi, nebo kartou. Řada skiareálů tuto informaci na svých webových stránkách neuvádí.

„Zákazníci očekávají pohodlné a bezpečné placení. Aby mohly obecně malé podniky uspět v konkurenci, musí být digitálně vybaveny jako velké podniky,“ míní Petr Polák ze společnosti Visa.

Počasí lyžování v tuzemsku nyní příliš nepřeje, níže položené sjezdovky zápolí s nedostatkem sněhu. Z větších areálů ale zatím funguje většina.